STALKER 2 : Un mod devient hautement populaire, et ravit tous les joueurs

Un nouveau mod de STALKER 2 est devenu viral, permettant de gagner un temps précieux pour celles et ceux qui n'aiment pas voyager.
Dans STALKER 2
, les développeurs ont voulu mettre l'accent sur l'exploration et la difficulté de voyager rapidement, dans le but d'immerger les joueurs dans ce monde dangereux et post-apocalyptique. Toutefois, cela ne semble pas plaire à tous les joueurs, qui auraient aimé voyager rapidement plus facilement. C'est possible grâce à ce mode qui voit sa popularité grimper.
Un mod de voyage rapide pour Stalker 2 téléchargé par des milliers de joueurs
Alors que l'exploration à pied est une des expériences phares de STALKER 2: Heart of Chornobyl, un nouveau mod permettant de voyager rapidement dans la Zone connaît un énorme succès
. Créé par le moddeur Iopsi, le Fast Travel Anywhere mod
a déjà été téléchargé plus de 10 000 fois sur Nexus Mods en quelques jours.
Le mod Fast Travel Anywhere permet aux joueurs de contourner le système de voyage rapide payant du jeu. Grâce à cette modification, il suffit de sélectionner un point sur la carte du PDA pour se téléporter instantanément à l'endroit choisi
, sans avoir à payer un guide.
Cependant, ce mod n'est pas sans défauts. Les joueurs signalent que le système ne les emmène pas toujours à l'emplacement exact désiré, certaines erreurs étant dues à des écarts entre la position du curseur sur la carte et les coordonnées en jeu. Dans de rares cas, cela peut même entraîner des bugs où le joueur se retrouve coincé dans un mur.
Bien que ce mod offre un grand confort pour les joueurs qui préfèrent éviter de longues heures d'exploration, il modifie grandement l'expérience originale voulue par les développeurs
. STALKER 2 propose la plus grande carte de la série, et son monde regorge de dangers et d'événements imprévus qui enrichissent chaque déplacement.
Pour les puristes, marcher dans la Zone reste une partie intégrante et importante de l'immersion, avec des rencontres aléatoires et des anomalies imprévisibles qui rendent chaque voyage unique. Mais ce mode est une alternative bienvenue pour celles et ceux qui aiment moins cet aspect du jeu.
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