STALKER 2 s'offre le patch 1.1.4, de 127 Go, découvrez le patch notes

Un mois après la dernière mise à jour, STALKER 2 revient avec un nouveau patch, très important. Il faudra notamment télécharger 127 Go de données.
GSC Game World vient de publier la première mise à jour de l'année pour STALKER 2
, la première d'une longue série normalement. Celle-ci n'apporte pas de contenu, mais vient corriger de nombreux problèmes et ajuster d'autres points. Une bonne nouvelle pour les joueurs, bien que la taille de ce patch 1.1.4 soit relativement grande
. Il faudra télécharger 127 Go de données sur PC
, ce qui reste important, notamment pour les personnes qui ne sont pas dotées de la fibre.
Côté patch notes, GSC Game World n'a pas fait dans la démesure et s'est contenté d'un petit résumé, que vous pouvez retrouver ci-dessous.
Patch notes 1.1.4 de STALKER 2
- Correction des plantages et des gels lors de la compilation des shaders.
- Correction d'une fuite de mémoire survenue à l'emplacement Rostok.
- Correction de la dégradation des performances lors des tirs ou de la visée sur des sauvegardes avec un temps de jeu prolongé.
- Mise en place de correctifs pour résoudre le problème entraînant la perte de sauvegardes sur Xbox.
- Correction d'un plantage aléatoire lié aux animations de l'interface utilisateur.
Les développeurs précisent qu'une mise à jour majeure arrivera bientôt, probablement avec plus d'ajustements et potentiellement du contenu. En attendant, rappelons que STALKER 2 est disponible sur PC et Xbox Series. Aucun portage PS5 n'est prévu pour le moment
.
Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur les plateformes suivantes :
- PC
- Édition Standard → 32,09 € au lieu de 60 €, soit 47 % de réduction.
- Édition Deluxe → 41,99 € au lieu de 80 €, soit 48 % de réduction.
- Édition Ultimate → 49,79 € au lieu de 110 €, soit 55 % de réduction.
commentaires (5)
Vous êtes stupide ou bien? C'est 13Gb et non pas 130gb, essayez de vérifier vos sources avant de spammer les articles inutiles et faux.
Veuillez m'excuser pour le franc parler, mais c'est agaçant de voir des médias qui pensent tellement à spam les articles et au final en oublient de se concentrer, en faisant des erreurs qui peuvent devenir bcp moins anodines que celle-ci en particulier..
En réalité je suis vraiment désolé pour avoir été aussi salé, j'ai essayé de modifier mon commentaire en vain, donc navré encore, en espérant que vous tiendrez quand même compte de ce que je parlais.
Bonne continuation
Sur Steam, la mise à jour est bien de 127 Go. Je n'ai pas encore fait le téléchargement, il et bien indiqué 126,7 Go.
Il y a environ 120gb de vérification des fichier actuels, et ensuite une mis à jour d'environ 13gb.
J'étais moi même très impressionné de la taille de chaques MAJ et même Hotfix depuis la sortie du jeu, avant de me rendre compte qu'il vérifiait l'intégralité des fichier du jeu avant de télécharger chaques MAJ.