STALKER 2 responsable d'un surcharge sur le réseau Internet ukrainien

Si STALKER 2 est un succès partout dans le monde, son lancement en Ukraine était si attendu qu'il a provoqué des problèmes en pagaille à cause des téléchargements.
Vous le savez peut-être : STALKER 2
et son prédécesseur ont été développés par GSC Game World, un studio basé en Ukraine. Ce détail fait que le titre a été associé à tort au conflit avec la Russie, car une campagne de désinformation le présentait comme un outil utilisé par le Gouvernement ukrainien. Mais dans son pays, STALKER 2 était l'un des jeux les plus attendus
par la communauté.
Dans la majorité des pays du globe, le lancement de STALKER 2 s'est effectué sans accroc. Mais en Ukraine, l'engouement autour du jeu a donné lieu à une situation incongrue et même jamais observée dans le pays.
Les téléchargements fortement ralentis au lancement de STALKER 2
À la sortie du titre le 20 novembre 2024, les serveurs Internet ukrainiens ont été littéralement pris d'assaut. Désireux de télécharger STALKER 2, les milliers de téléchargements simultanés ont provoqué de graves problèmes de trafic, et ce pendant plusieurs heures.
Deux fournisseurs d'accès Internet locaux, Tenet et Triolan, ont même annoncé que les téléchargements de STALKER 2 étaient responsables de la surcharge du réseau du pays, entraînant des ralentissements excessifs.
Mariia Gryogorovych, directrice de la création de GSC Game World, a expliqué dans un entretien accordé à Eurogamer
que cette situation avait été très problématique
. « C'était difficile pour tout le pays et c'est une mauvaise chose parce qu'Internet est important. Mais en même temps, c'était juste incroyable
». Néanmoins, elle est partagée quant au fait qu'un simple jeu vidéo puisse utiliser tant de bande passante, alors que ce mode de communication peut être primordial sur le front.
Si ce constat est tragique, Mariia Gryogorovych retient également tout ce que cet événement représente de positif, en particulier pour les développeurs. Elle a déclaré que « Pour nous et notre équipe, le plus important est que certaines personnes en Ukraine se sentent un peu plus heureuses qu'elles ne l'étaient avant la sortie du jeu. Nous avons fait quelque chose pour notre pays, quelque chose de bien pour eux
».
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