STALKER 2 responsable d'un surcharge sur le réseau Internet ukrainien

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 05 décembre 2024 à 17h10
Si STALKER 2 est un succès partout dans le monde, son lancement en Ukraine était si attendu qu'il a provoqué des problèmes en pagaille à cause des téléchargements.
STALKER 2 responsable d'un surcharge sur le réseau Internet ukrainien
Vous le savez peut-être : STALKER 2 et son prédécesseur ont été développés par GSC Game World, un studio basé en Ukraine. Ce détail fait que le titre a été associé à tort au conflit avec la Russie, car une campagne de désinformation le présentait comme un outil utilisé par le Gouvernement ukrainien. Mais dans son pays, STALKER 2 était l'un des jeux les plus attendus par la communauté. 

Dans la majorité des pays du globe, le lancement de STALKER 2 s'est effectué sans accroc. Mais en Ukraine, l'engouement autour du jeu a donné lieu à une situation incongrue et même jamais observée dans le pays. 

Les téléchargements fortement ralentis au lancement de STALKER 2

À la sortie du titre le 20 novembre 2024, les serveurs Internet ukrainiens ont été littéralement pris d'assaut. Désireux de télécharger STALKER 2, les milliers de téléchargements simultanés ont provoqué de graves problèmes de trafic, et ce pendant plusieurs heures. Deux fournisseurs d'accès Internet locaux, Tenet et Triolan, ont même annoncé que les téléchargements de STALKER 2 étaient responsables de la surcharge du réseau du pays, entraînant des ralentissements excessifs.

stalker-2-screenshot-steam
Mariia Gryogorovych, directrice de la création de GSC Game World, a expliqué dans un entretien accordé à Eurogamer que cette situation avait été très problématique. « C'était difficile pour tout le pays et c'est une mauvaise chose parce qu'Internet est important. Mais en même temps, c'était juste incroyable ». Néanmoins, elle est partagée quant au fait qu'un simple jeu vidéo puisse utiliser tant de bande passante, alors que ce mode de communication peut être primordial sur le front.

Si ce constat est tragique, Mariia Gryogorovych retient également tout ce que cet événement représente de positif, en particulier pour les développeurs. Elle a déclaré que « Pour nous et notre équipe, le plus important est que certaines personnes en Ukraine se sentent un peu plus heureuses qu'elles ne l'étaient avant la sortie du jeu. Nous avons fait quelque chose pour notre pays, quelque chose de bien pour eux ».
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

Plus d'articles

STALKER 2 remontre son DLC, qui sera accompagné d'une mise à jour majeure
STALKER 2 11 juin 2026

STALKER 2 remontre son DLC, qui sera accompagné d'une mise à jour majeure

GSC Game World nous en dit plus sur Cost of Hope, la première extension de STALKER 2 attendue pour cet été. Entre conflits de factions historiques et sombres secrets enfouis, ce contenu massif sera accompagné d'une mise à jour majeure visant à transformer l'expérience au cœur de la Zone.
STALKER 2 lance sa mise à jour gratuite, avec de nouvelles quêtes
STALKER 2 14 avril 2026

STALKER 2 lance sa mise à jour gratuite, avec de nouvelles quêtes

GSC Game World annonce le déploiement de la mise à jour gratuite Sealed Truth pour STALKER 2. Ce contenu inédit, qui célèbre l'annonce du futur DLC Cost of Hope, invite les joueurs à percer les lourds secrets du terrifiant laboratoire X-18.
STALKER 2 : En plus du DLC, une mise à jour gratuite et massive sera bientôt disponible
STALKER 2 08 avril 2026

STALKER 2 : En plus du DLC, une mise à jour gratuite et massive sera bientôt disponible

GSC Game World prépare le terrain pour la première grande extension de STALKER 2 avec une mise à jour gratuite prévue ce mois-ci. Baptisée Sealed Truth, elle permettra d'explorer les sombres secrets du laboratoire X-18 et servira de prologue à l'extension Cost of Hope.

commentaire (0)