STALKER 2 muscle son réalisme : rechargements partiels, refonte des munitions et nouveaux mods en approche

Critiqué pour certains aspects de son gameplay, STALKER 2 s'apprête à changer les choses avec une mise à jour majeure, la version 1.5. Celle-ci s'est dévoilée et devrait arriver très vite.
STALKER 2: Heart of Chornobyl
s'apprête à franchir un cap majeur avec la prochaine mise à jour 1.5. En plus des contenus déjà attendus comme le SDK de modding et de deux nouvelles armes, GSC Game World annonce des ajouts importants : rechargements partiels réalistes, optimisation des munitions, et kits de mods repensés
. Une belle série d'améliorations qui promettent de changer la dynamique des combats dans la Zone.
Les rechargements partiels pour des combats plus réalistes
Le prochain patch 1.5 introduira une fonctionnalité longtemps réclamée par les joueurs adeptes du réalisme : les rechargements partiels
. Jusqu'à présent, changer d'arme pendant une recharge interrompait complètement le processus, obligeant à tout recommencer ensuite.
Avec cette nouveauté, les joueurs pourront désormais interrompre un rechargement en cours et reprendre là où ils s'étaient arrêtés. Cette mécanique rendra les affrontements plus fluides et réalistes, ajoutant une dimension tactique plus poussée aux échanges de tirs.
Rééquilibrage complet des munitions et ajustements hardcore
Autre point crucial abordé par le studio : la refonte des munitions
. Les développeurs souhaitent améliorer l'équilibre général, notamment concernant les armes lourdes telles que les mitrailleuses et les fusils de précision. Ces ajustements visent en priorité les joueurs les plus exigeants, friands d'une expérience hardcore authentique.
Optimisations techniques et prise en charge ultra-large
Sur le plan technique, le patch apportera plusieurs améliorations significatives :
- Des optimisations de performances notables, notamment autour des caches et objets interactifs pour stabiliser davantage l'expérience.
- L'intégration d'un bouton « auto-détection » dans les paramètres graphiques, facilitant la configuration optimale pour chaque joueur.
- Une meilleure prise en charge des résolutions ultrawide, répondant à une demande récurrente de la communauté.
Zone Kit Phase 1 : Un SDK très attendu par la communauté modding
Le très attendu SDK de modding, baptisé Zone Kit Phase 1
, arrivera enfin avec la mise à jour 1.5. Ce kit de développement permettra à la communauté de créer et d'intégrer ses propres modifications au jeu.
Cette nouveauté est particulièrement excitante pour la communauté, déjà très active et créative autour de Stalker.
Des expansions en préparation pour explorer la Zone sous un nouveau jour
Enfin, GSC Game World confirme également être en phase de pré-production sur plusieurs extensions
pour STALKER 2. Celles-ci proposeront de nouvelles perspectives sur la Zone, promettant des expériences inédites et originales aux vétérans comme aux nouveaux venus.
En outre, cette mise à jour devrait aussi apporter des armes, et bien d'autres choses. Elle est attendue d'ici à la fin du mois de juin. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur les plateformes suivantes :
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