STALKER 2 muscle son réalisme : rechargements partiels, refonte des munitions et nouveaux mods en approche

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 23 juin 2025 à 16h17
Critiqué pour certains aspects de son gameplay, STALKER 2 s'apprête à changer les choses avec une mise à jour majeure, la version 1.5. Celle-ci s'est dévoilée et devrait arriver très vite.
STALKER 2 muscle son réalisme : rechargements partiels, refonte des munitions et nouveaux mods en approche
STALKER 2: Heart of Chornobyl s'apprête à franchir un cap majeur avec la prochaine mise à jour 1.5. En plus des contenus déjà attendus comme le SDK de modding et de deux nouvelles armes, GSC Game World annonce des ajouts importants : rechargements partiels réalistes, optimisation des munitions, et kits de mods repensés. Une belle série d'améliorations qui promettent de changer la dynamique des combats dans la Zone.

Les rechargements partiels pour des combats plus réalistes

Le prochain patch 1.5 introduira une fonctionnalité longtemps réclamée par les joueurs adeptes du réalisme : les rechargements partiels. Jusqu'à présent, changer d'arme pendant une recharge interrompait complètement le processus, obligeant à tout recommencer ensuite.

stalker2
Avec cette nouveauté, les joueurs pourront désormais interrompre un rechargement en cours et reprendre là où ils s'étaient arrêtés. Cette mécanique rendra les affrontements plus fluides et réalistes, ajoutant une dimension tactique plus poussée aux échanges de tirs.

Rééquilibrage complet des munitions et ajustements hardcore

Autre point crucial abordé par le studio : la refonte des munitions. Les développeurs souhaitent améliorer l'équilibre général, notamment concernant les armes lourdes telles que les mitrailleuses et les fusils de précision. Ces ajustements visent en priorité les joueurs les plus exigeants, friands d'une expérience hardcore authentique.

stalker2-arme

Optimisations techniques et prise en charge ultra-large

Sur le plan technique, le patch apportera plusieurs améliorations significatives :
  • Des optimisations de performances notables, notamment autour des caches et objets interactifs pour stabiliser davantage l'expérience.
  • L'intégration d'un bouton « auto-détection » dans les paramètres graphiques, facilitant la configuration optimale pour chaque joueur.
  • Une meilleure prise en charge des résolutions ultrawide, répondant à une demande récurrente de la communauté.

Zone Kit Phase 1 : Un SDK très attendu par la communauté modding

Le très attendu SDK de modding, baptisé Zone Kit Phase 1, arrivera enfin avec la mise à jour 1.5. Ce kit de développement permettra à la communauté de créer et d'intégrer ses propres modifications au jeu.

Cette nouveauté est particulièrement excitante pour la communauté, déjà très active et créative autour de Stalker.

stalker2_1

Des expansions en préparation pour explorer la Zone sous un nouveau jour

Enfin, GSC Game World confirme également être en phase de pré-production sur plusieurs extensions pour STALKER 2. Celles-ci proposeront de nouvelles perspectives sur la Zone, promettant des expériences inédites et originales aux vétérans comme aux nouveaux venus.

En outre, cette mise à jour devrait aussi apporter des armes, et bien d'autres choses. Elle est attendue d'ici à la fin du mois de juin. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur les plateformes suivantes :
  • PC
    • Édition Standard → 26,89 € au lieu de 60 €, soit 55 % de réduction.
    • Édition Deluxe → 37,79 € au lieu de 80 €, soit 53 % de réduction.
    • Édition Ultimate → 53,29 € au lieu de 110 €, soit 52 % de réduction.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

STALKER 2 remontre son DLC, qui sera accompagné d'une mise à jour majeure
STALKER 2 11 juin 2026

STALKER 2 remontre son DLC, qui sera accompagné d'une mise à jour majeure

GSC Game World nous en dit plus sur Cost of Hope, la première extension de STALKER 2 attendue pour cet été. Entre conflits de factions historiques et sombres secrets enfouis, ce contenu massif sera accompagné d'une mise à jour majeure visant à transformer l'expérience au cœur de la Zone.
STALKER 2 lance sa mise à jour gratuite, avec de nouvelles quêtes
STALKER 2 14 avril 2026

STALKER 2 lance sa mise à jour gratuite, avec de nouvelles quêtes

GSC Game World annonce le déploiement de la mise à jour gratuite Sealed Truth pour STALKER 2. Ce contenu inédit, qui célèbre l'annonce du futur DLC Cost of Hope, invite les joueurs à percer les lourds secrets du terrifiant laboratoire X-18.
STALKER 2 : En plus du DLC, une mise à jour gratuite et massive sera bientôt disponible
STALKER 2 08 avril 2026

STALKER 2 : En plus du DLC, une mise à jour gratuite et massive sera bientôt disponible

GSC Game World prépare le terrain pour la première grande extension de STALKER 2 avec une mise à jour gratuite prévue ce mois-ci. Baptisée Sealed Truth, elle permettra d'explorer les sombres secrets du laboratoire X-18 et servira de prologue à l'extension Cost of Hope.

commentaire (0)