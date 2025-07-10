STALKER 2 : MàJ 1.5.1 du 9 juillet 2025, patch notes et détails

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 10 juillet 2025 à 11h58
Retrouvez les détails et le patch notes de la mise à jour 1.5.1, déployée le 9 juillet 2025, sur STALKER 2.
STALKER 2 : MàJ 1.5.1 du 9 juillet 2025, patch notes et détails
Il y a très peu de temps, soit le mercredi 9 juillet 2025, GSC Game World a déployé une toute nouvelle mise à jour sur STALKER 2. Il s'agit, pour être plus précis, du patch 1.5.1, qui n'apporte pas de nouveautés sur le FPS post-apocalyptique en monde ouvert mais corrige plusieurs problèmes rencontrés par les joueurs et les joueuses.

Mais, sans plus attendre, voici le patch notes complet et en français de la mise à jour 1.5.1, déployée le 9 juillet 2025, de STALKER 2.

Patch notes de la mise à jour 1.5.1 de STALKER 2

Corrections

  • Correction d'un problème où certains PNJ ne rejoignaient pas un abri en mode hors-ligne durant « Emission ».
  • Correction d'un problème où les indications d'interaction disparaissaient après une sauvegarde/chargement.
  • Correction d'un problème où un PNJ pouvait rester bloqué à marcher sur place.
  • Correction d'un problème où deux bandits dans le camp de Varan attaquaient le joueur sans raison pendant la mission « King of the Hill ».
  • Correction d'un problème où le joueur pouvait quitter le labo X-17 via l'ascenseur sans possibilité de retour durant la mission « Visions of Truth ».
  • Correction d'un problème où les cadavres de PNJ se déplaçaient bizarrement après avoir été ramassés une seconde fois.
  • Ajustement de la position des icônes d'argent et de poids dans l'inventaire du joueur.
  • Correction d'un problème où Faust pouvait se figer pendant son combat de boss si son émetteur était détruit pendant son attaque spéciale.
  • Correction d'un problème où il était impossible d'ouvrir le menu contextuel deux fois pour le même objet dans la fenêtre de loot.
  • Correction d'un problème où le cadavre d'un PNJ s'envolait après un headshot.
  • Correction de 2 crashs de type « Exception_Access_Violation ».
  • Correction d'un problème où la mission « The Assault On The Duga » pouvait rester bloquée si le joueur dormait avant de parler à Scar.
  • Correction d'un problème où la valeur du FOV se réinitialisait à 110 sur les écrans ultra-larges.
  • Correction d'un problème où des mutants et PNJ A-life pouvaient apparaître dans des zones restreintes (Hubs, lieux de quête principale, etc.).
  • Correction d'un problème où la main gauche des PNJ pouvait être mal positionnée lorsqu'ils tenaient un pistolet.
  • Correction d'un problème où plusieurs PNJ se bloquaient entre eux pendant leur patrouille.
  • Correction d'un problème où l'option de mise à l'échelle de Windows affectait le jeu en mode Fenêtré ou Plein écran sans bordure.
  • Correction d'un problème où Scherba ne proposait pas l'option de dialogue pour recevoir les colliers durant la mission « In The Name Of Science ».
  • Le nouveau SDK pour mods (MOD SDK) prend désormais en charge le contenu de la mise à jour 1.5.1. Veuillez mettre à jour pour bénéficier des derniers changements de contenu et réduire les risques d'instabilité pour vos modifications.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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