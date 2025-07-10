STALKER 2 : MàJ 1.5.1 du 9 juillet 2025, patch notes et détails

Retrouvez les détails et le patch notes de la mise à jour 1.5.1, déployée le 9 juillet 2025, sur STALKER 2.
Il y a très peu de temps, soit le mercredi 9 juillet 2025, GSC Game World a déployé une toute nouvelle mise à jour sur STALKER 2
. Il s'agit, pour être plus précis, du patch 1.5.1
, qui n'apporte pas de nouveautés sur le FPS post-apocalyptique en monde ouvert mais corrige plusieurs problèmes rencontrés par les joueurs et les joueuses.
Mais, sans plus attendre, voici le patch notes complet et en français de la mise à jour 1.5.1, déployée le 9 juillet 2025, de STALKER 2
.
Patch notes de la mise à jour 1.5.1 de STALKER 2
Corrections
- Correction d'un problème où certains PNJ ne rejoignaient pas un abri en mode hors-ligne durant « Emission ».
- Correction d'un problème où les indications d'interaction disparaissaient après une sauvegarde/chargement.
- Correction d'un problème où un PNJ pouvait rester bloqué à marcher sur place.
- Correction d'un problème où deux bandits dans le camp de Varan attaquaient le joueur sans raison pendant la mission « King of the Hill ».
- Correction d'un problème où le joueur pouvait quitter le labo X-17 via l'ascenseur sans possibilité de retour durant la mission « Visions of Truth ».
- Correction d'un problème où les cadavres de PNJ se déplaçaient bizarrement après avoir été ramassés une seconde fois.
- Ajustement de la position des icônes d'argent et de poids dans l'inventaire du joueur.
- Correction d'un problème où Faust pouvait se figer pendant son combat de boss si son émetteur était détruit pendant son attaque spéciale.
- Correction d'un problème où il était impossible d'ouvrir le menu contextuel deux fois pour le même objet dans la fenêtre de loot.
- Correction d'un problème où le cadavre d'un PNJ s'envolait après un headshot.
- Correction de 2 crashs de type « Exception_Access_Violation ».
- Correction d'un problème où la mission « The Assault On The Duga » pouvait rester bloquée si le joueur dormait avant de parler à Scar.
- Correction d'un problème où la valeur du FOV se réinitialisait à 110 sur les écrans ultra-larges.
- Correction d'un problème où des mutants et PNJ A-life pouvaient apparaître dans des zones restreintes (Hubs, lieux de quête principale, etc.).
- Correction d'un problème où la main gauche des PNJ pouvait être mal positionnée lorsqu'ils tenaient un pistolet.
- Correction d'un problème où plusieurs PNJ se bloquaient entre eux pendant leur patrouille.
- Correction d'un problème où l'option de mise à l'échelle de Windows affectait le jeu en mode Fenêtré ou Plein écran sans bordure.
- Correction d'un problème où Scherba ne proposait pas l'option de dialogue pour recevoir les colliers durant la mission « In The Name Of Science ».
- Le nouveau SDK pour mods (MOD SDK) prend désormais en charge le contenu de la mise à jour 1.5.1. Veuillez mettre à jour pour bénéficier des derniers changements de contenu et réduire les risques d'instabilité pour vos modifications.
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