Pourquoi la Russie déclare officiellement la guerre aux créateurs de S.T.A.L.K.E.R. ?

La fracture numérique s'élargit encore. Les autorités russes viennent de classer le studio ukrainien GSC Game World, papa de la saga S.T.A.L.K.E.R., comme « organisation indésirable ». Une décision politique qui transforme les simples joueurs en potentiels criminels aux yeux de la loi moscovite.
C'est une nouvelle étape franchie dans la guerre de l'information et la censure culturelle qui sévit actuellement en Russie. Par l'intermédiaire d'un document officiel
, le bureau du procureur général a formellement désigné le développeur ukrainien GSC Game World comme une « organisation indésirable »
. Cette étiquette, loin d'être symbolique, rend illégales les activités du studio sur le sol russe et expose ses collaborateurs, mais aussi ses consommateurs, à de très lourdes sanctions pénales.
Une accusation de financement militaire
Pour justifier cette décision radicale, les autorités russes pointent du doigt l'engagement patriotique du studio
. Le procureur accuse GSC Game World d'avoir transféré environ 17 millions de dollars aux forces armées ukrainiennes en 2022. Au-delà de l'aspect financier, c'est le contenu même des œuvres qui est visé. Le Kremlin reproche au studio de diffuser des documents qualifiant la Russie d'« État agresseur »
et affirme que leur dernière production, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
, promeut des « récits ukrainiens
» tout en contenant ce qu'ils appellent un « contenu russophobe agressif
».
Jusqu'à cinq ans de prison pour les joueurs ?
En vertu de la loi russe, toute interaction avec une organisation classée « indésirable » devient extrêmement risquée
. Si le studio avait déjà cessé de vendre ses produits en Russie après le début de l'invasion à grande échelle, des millions de fans continuaient d'y accéder via des solutions de contournement. Désormais, le simple fait de soutenir financièrement le studio, par exemple en achetant le jeu, pourrait être interprété comme une infraction passible d'amendes, voire d'une peine allant jusqu'à cinq ans de prison pour les récidivistes ou ceux accusés de « coopération
».
L'incertitude juridique est totale. Selon des experts locaux en droits numériques, cette mesure vise avant tout à encourager l'autocensure par la peur plutôt qu'à lancer des poursuites de masse. Cependant, la formulation vague de la loi laisse planer une menace concrète : streamer le jeu, publier une critique positive ou même afficher le logo de GSC sur les réseaux sociaux pourrait théoriquement être considéré comme une participation aux activités du groupe.
La traque des transactions numériques
Malgré le retrait officiel de GSC du marché russe, la Russie restait en décembre 2024 le troisième marché mondial pour le jeu sur Steam
, grâce aux changements de région et aux comptes étrangers. Cette nouvelle législation met en danger immédiat les revendeurs et les intermédiaires qui achètent des clés à l'étranger pour des clients russes. Ils pourraient être accusés de distribuer des documents d'une organisation indésirable.
Les groupes de défense des droits numériques, comme Kovcheg
, conseillent désormais aux joueurs la plus grande prudence : ne pas publier de contenu lié au jeu et utiliser des services de messagerie non russes pour recevoir les reçus d'achat, afin d'éviter que les autorités ne tracent les transactions financières vers le studio ukrainien. Cette répression s'inscrit dans un contexte plus large de verrouillage numérique, après le blocage de la plateforme Discord et les pressions constantes exercées sur Steam.
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