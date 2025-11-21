Pourquoi la Russie déclare officiellement la guerre aux créateurs de S.T.A.L.K.E.R. ?

Le mode multijoueur de STALKER 2 refait enfin parler de lui

Lors de la dernière édition de la gamescom, le studio GSC Game World a confirmé que le mode multijoueur gratuit de STALKER 2 est toujours en préparation. Malgré les retards liés au développement du DLC, les créateurs assurent que cette fonctionnalité très attendue finira par voir le jour.