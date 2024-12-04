STALKER 2 : La jolie référence à Harry Potter

Les joueurs de STALKER 2 ont repéré un easter egg assez sympathique faisant directement référence à Harry Potter.
De nombreux jeux vidéo font le choix de glisser quelques easter eggs, des clins d'œil à d'autres licences, que ce soient d'autres jeux ou des films par exemple. Les développeurs de STALKER 2 aiment, a priori, l'œuvre de J.K. Rowling, Harry Potter, puisqu'une très subtile référence a été repérée par les joueurs
.
Harry Potter est présent dans STALKER 2
Comme le montre la vidéo du joueur xGarbett, qui se baladait dans le monde post-apocalyptique de STALKER 2, et plus principalement dans les marais, qui se trouve dans la zone sud-est de la carte, il est possible de trouver un easter egg bien particulier
.
Celui-ci fait directement référence à Harry Potter et la Chambre des secrets, la deuxième aventure d'Harry Potter et ses amis. Au début du livre et du film, Harry et Ron ont loupé le train, le Poudlard Express, et pour pouvoir rejoindre l'école de sorciers, Ron a la belle idée d'emprunter la voiture de son père, qui est une voiture volante. En arrivant sur place, ces derniers atterrissent malheureusement dans le Saule cogneur, un arbre iconique de la saga.
C'est cette scène qui est représentée dans la référence à Harry Potter présente dans les marais. Nous y voyons un arbre qui ressemble au Saule cogneur, ainsi que la voiture du film, la célèbre Ford Anglia
. Vous pouvez voir l'emplacement exact dans la vidéo.
D'autres easter eggs sont également présents dans STALER 2, notamment un à DayZ
avec la carte du monde présente dans un bâtiment, ou encore un en hommage à Retour vers le Futur, avec des rails enflammés, comme les traces laissées par la DeLorean.
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