STALKER 2 : La 1.5 est là, découvrez les changements de cette mise à jour massive

GSC Game World continue d'améliorer STALKER 2, mais apporte cette fois un peu de contenu avec sa version 1.5. Découvrez le patch notes et ce qu'il ne faut pas manquer au sujet de l'une des mises à jour les plus importantes du jeu.
Bien qu'il soit sorti il y a plus de six mois, STALKER 2 n'a pas dit son dernier mot et recevra encore une multitude de contenus
, y compris des DLC. Mais avant, il est l'heure pour les développeurs d'améliorer l'expérience de base, avec cette très attendue mise à jour 1.5
, teasée depuis plusieurs semaines.
Outre la nouvelle arme, les joueurs découvriront un système A-Life encore plus approfondi
, de nouvelles fonctionnalités pour les mutants, et bien d'autres changements, que vous pouvez consulter dans le patch notes
ci-dessous. La mise à jour 1.5 de STALKER 2 est disponible sur toutes les plateformes
.
MàJ 1.5 de STALKER 2
Points Forts
- Changements sur le système A-Life
- La vie dans la Zone est désormais simulée pour tous les personnages, et non seulement ceux visibles par le joueur.
- Les personnages continuent leur vie et poursuivent leurs objectifs jusqu'à ce qu'ils rencontrent leur fin dans la Zone.
- Le joueur pourra revoir les mêmes stalkers après un certain temps.
- Le joueur pourra rencontrer davantage de personnages A-Life en train de se reposer ou d'interagir dans divers endroits, augmentant l'immersion.
- Les personnages n'apparaîtront plus directement devant le joueur. Par exemple, lorsqu'un repaire de mutants est vidé, ces mutants ne réapparaîtront pas immédiatement.
- A-Life ne fera plus réapparaître les personnages à la limite de la visibilité. À la place, les réapparitions se feront plus loin, tout en maintenant la population de la Zone.
- La distance de visualisation est légèrement augmentée. Les personnages apparaissent désormais avec des animations appropriées et des armes équipées, réduisant l'effet de « pop-in » et contribuant à une visualisation plus fluide.
- Ajout d'une nouvelle anomalie : Tornade aquatique électrique.
- Ajout de l'arme : fusil Three-Line Rifle.
- Ajout du nouveau pistolet : Kora.
- Nouvelle fonctionnalité : possibilité de récupérer du loot sur des mutants.
- Ajout de l'affichage des emplacements d'artefacts disponibles sur les armures dans l'onglet d'amélioration.
- Augmentation de la taille de la fenêtre du coffre personnel du joueur.
- Correction d'un problème où le bouton « Tout prendre » devenait inactif après avoir mis un objet dans la fenêtre de butin.
- Ajout d'un bouton « Tout réparer » déblocable dans le menu d'amélioration du technicien pour réparer tout l'équipement porté.
- Ajout d'une fonctionnalité de renouvellement du rechargement pour toutes les armes.
ATTENTION
La Zone évolue constamment, et un nouveau patch peut en modifier la structure. Si vous avez choisi de jouer avec des modifications, sachez qu'elles pourraient ne pas être compatibles avec ces derniers changements. Si vous rencontrez des problèmes de performances ou de stabilité après la sortie du Patch 1.5, nous vous recommandons de désactiver vos mods.
IA et Combat
- Correction d'un problème où le Snork ne pouvait pas sauter depuis certaines zones isolées.
- Correction d'un problème où le Contrôleur pouvait infliger des dégâts avec son cri hors de sa ligne de vue, à travers des objets ou murs.
- Correction d'un problème où le Pseudogéant pouvait rester bloqué à courte distance du joueur.
- Correction d'un problème où les rongeurs continuaient à faire du bruit après leur mort.
- Ajout d'une réduction balistique sur longues distances pour les PNJ, les empêchant ainsi de toucher le joueur à une distance trop éloignée.
- Amélioration du comportement d'attaque des mutants lorsque le joueur reste immobile.
- Correction d'un problème où l'attaque sautée de la Chimère infligeait des dégâts avant d'atteindre le joueur.
- Correction d'un problème où le Burer pouvait être tué à courte portée malgré son bouclier actif.
- Correction d'un problème où les PNJ utilisaient des couvertures exposées lorsqu'ils combattaient entre eux.
- Correction d'un problème où les PNJ marchaient sur place dans des lieux pacifiques.
Équilibrage
- Correction générale du problème où les PNJ de missions possédaient des objets trop puissants dans leur inventaire.
- Remaniement des munitions pour mitrailleuses et fusils de sniper :
- Les munitions 762x39 MM sont remplacées par des munitions 762x54 MM.
- Les fusils de sniper (SVDM-2, SVU-MK S-3 et M701 Super) n'utilisent plus par défaut les munitions à noyau léger en acier sans amélioration d'arme. Seules les munitions supersoniques et perforantes sont disponibles sans amélioration.
- Les mitrailleuses PKP, Mark I EMR et Three-Line Rifle peuvent utiliser par défaut les munitions à noyau léger en acier.
- Les munitions supersoniques endommagent désormais beaucoup moins la durabilité des armes, les rendant plus utiles.
- Augmentation de la pénétration d'armure pour l'arme Grom S15 ; augmentation de la pénétration d'armure et des modificateurs de dégâts pour l'arme AS Lavina.
- Refonte des dégâts de l'arme unique Cavalier.
- Rééquilibrage des effets d'artefacts :
- Corne : protection chimique et radioactive diminuée.
- Colophane : effet « poids : faible » remplacé par « endurance : faible ».
- Coquille : effet « radiation : faible » remplacé par « endurance : faible ».
- Mise à jour de certains caches et de leurs marqueurs dans la région de Rostok.
- Mise à jour de certaines localisations de caches dans la région de Yaniv.
- Correction d'un problème où le prix d'un artefact commun était supérieur à la récompense d'une quête répétable associée.
- Implémentation d'un nouvel effet d'artefact : Durabilité, augmentant la durabilité de l'équipement porté.
- Remaniement et remplacement des munitions 7.62 sur l'ensemble de la carte.
Pour prendre connaissance de l'entièretés du patch notes, vous pouvez consulter la publication Steam
à ce sujet.
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