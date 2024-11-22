STALKER 2 : Des mods réparent déjà le jeu, et suppriment des fonctionnalités controversées

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 22 novembre 2024 à 15h25
Il n'aura fallu que quelques heures pour que les moddeurs fournissent du contenu aux joueurs, afin de personnaliser STALKER 2, en réparant les problèmes ou supprimant des mécaniques.
STALKER 2 : Des mods réparent déjà le jeu, et suppriment des fonctionnalités controversées
Quelques heures après sa sortie, STALKER 2: Heart of Chornobyl voit déjà fleurir des mods pour optimiser le jeu et ajuster certaines mécaniques. Avec des performances techniques exigeantes, la communauté des modders se mobilise pour offrir une expérience plus fluide afin que plus de joueurs puissent le faire tourner. D'autres mods viennent supprimer ou atténuer des mécaniques qui ne sont pas spécialement appréciées.

Des mods pour booster les performances

Parmi les 58 mods déjà disponibles sur NexusMods, Stalker Optimizer et Optimized Tweaks dominent les téléchargements, avec respectivement 32 779 et 33 624 installations uniques. Ces outils réduisent les saccades, améliorent le rendu des shaders et optimisent les performances des CPU et GPU, permettant une meilleure fluidité même sur des configurations modestes. Parfait pour découvrir STALKER 2 dans des conditions plus optimales.

Des ajustements pour le gameplay

Certains mods s'attaquent directement aux mécaniques de jeu les plus exigeantes. Le mod Reasonable Weapon Degradation (8 000 téléchargements) ajuste la dégradation des armes pour la rendre moins punitive, tout en conservant la tension propre à l'univers du jeu. À l'inverse, No Weapon Durability Loss supprime complètement l'usure des armes, des masques à gaz et des armures, offrant une option plus accessible pour les joueurs réticents à la gestion constante de l'équipement, mais supprimant ce qui peut faire le charme et la difficulté du jeu.

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D'autres, comme Grok's Less Tanky Bloodsuckers and Poltergeists, diminuent considérablement la résistance de certains ennemis redoutables, mais au risque d'atténuer la difficulté et la survie, qui sont au cœur de l'identité de STALKER 2. Si ceux-là sont les plus populaires et directement mis en avant sur le site, d'autres ont vu le jour ces dernières heures (et arriveront encore ces prochaines semaines) ajoutant toute sorte de fonctionnalités (limitation du poids, bruit de la radiation...). Bref, la communauté a déjà bien travaillé pour faire honneur à la licence, en personnalisant son jeu avec les mods. Les derniers opus de la saga étaient d'ailleurs encore excellents grâce aux mods, alors qu'ils sont sortis il y a plus de 15 ans.
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STALKER 2 est pour rappel disponible dès maintenant sur PC et Xbox Series, ainsi que dans le Game Pass. Vous pouvez consulter nos guides à tout moment pour vous aider dans la progression du monde ouvert post-apocalyptique, comme la carte interactive. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur les plateformes suivantes :
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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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