STALKER 2 accusé par la Russie d'aider le gouvernement ukrainien

En Russie, le titre STALKER 2 est victime d'une vaste campagne de désinformation invitant les joueurs à le boycotter sans attendre.
Les vidéos truquées et les fake news
ne concernent pas uniquement le milieu politique, les célébrités ou l'actualité nationale. Le monde du jeu vidéo peut aussi être touché par ce phénomène qui propage de fausses informations. En règle générale, les propos relayés sont liés à des arnaques ou à des déclarations déformées. Cependant, le jeu STALKER 2 est aujourd'hui victime de ce genre d'attaque.
Une fausse vidéo partagée sur les réseaux sociaux et envoyée à de nombreux journalistes spécialisés affirmait que chaque partie jouée permettrait de transmettre des informations géographiques au gouvernement ukrainien.
De fausses histoires relayées sur STALKER 2 pour montrer l'Ukraine sous un mauvais jour
La vidéo en question ne dure qu'une minute et arbore une incrustation du logo du média américain Wired. Cependant, ce dernier a démenti avoir relayé l'information. Selon 404 Media qui a mis en lumière cette fausse campagne
, la vidéo dénoncerait la présence d'un programme spécifique dans le code du jeu STALKER 2
. Ce programme collecterait toutes les données en jeu et les transmettrait par la suite aux serveurs de GSC Game World, développeur du titre.
Puis les informations en question seraient analysées, plus particulièrement le nom de l'appareil, l'adresse IP et la localisation actuelle du joueur
. Enfin, les détails les plus intéressants seraient remis au gouvernement ukrainien à l'insu de l'utilisateur, car GSC Game World « a passé un accord avec l'État »
afin d'assurer le financement de STALKER 2
.Bien entendu, ces informations sont fausses
. Mais la vidéo incarnerait le premier détail connu d'une vaste campagne de désinformation relayée en Russie. Celle-ci serait connue sous le nom d'Opération Matryochka et aurait comme objectif de créer de « fausses histoires qui dépeignent généralement les pays de l'OTAN et l'Ukraine sous un mauvais jour, font perdre du temps aux journalistes et incitent les gens à se méfier des organes d'information de manière plus générale
». Cela concerne tous les médias grand public, y compris le jeu vidéo.
Le choix de STALKER 2 ne serait pas anodin. En effet, dans le cadre du conflit opposant la Russie à l'Ukraine, le jeu est devenu un symbole de la résilience ukrainienne. D'ailleurs, le développement du jeu a été maintenu, malgré les bombardements frappant l'Ukraine à l'époque. Même si le site du jeu a été bloqué en Russie, que le studio a subi plusieurs attaques informatiques et du vol de matériel, il n'a intégré aucun programme de ce type à STALKER 2.
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