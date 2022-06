S.T.A.L.K.E.R. 2 : Un nouveau trailer et une sortie pour 2023

PC Édition Standard → 3,99 € au lieu de 15,99 €, soit 75 % de réduction.



Malgré le conflit actuel entre la Russie et l'Ukraine, les développeurs du studio GSC World continuent de travailler sur S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl (de son nom complet), notamment depuis Kiev et Prague. D'ailleurs, de nouvelles informations, concernant le soft, ont, récemment, été partagées.En effet, lors de la deuxième conférence Xbox & Bethesda Games Showcase de cette année, dite « xbox Extended Showcase », unde S.T.A.L.K.E.R. 2 a été dévoilé. Par ailleurs, le studio a précisé que, désormais,. Malheureusement, GSC World n'a pas donné de fenêtre ni de date de sortie précise. Évidemment, dès que de plus amples informations seront disponibles, à ce sujet, nous ne manquerons pas de vous tenir informés. S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl , de son nouveau nom complet, doit sortir sur Xbox Series et PC.