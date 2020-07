S.T.A.L.K.E.R. 2 s'annonce sur Xbox Series X avec une bande-annonce

S.T.A.L.K.E.R. 2 est bien vivant et le rappelle en partageant une nouvelle bande-annonce, officialisant sa sortie sur Xbox Series X.

Dès les premières heures du développement, nous avons imaginé un titre qui pourrait à la fois satisfaire nos fans et rester accessible à celles et ceux qui découvriraient notre univers. Dans cette première vidéo, vous pouvez déjà vous représenter l’atmosphère de notre jeu et avoir une idée du monde que vous devrez traverser.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Le développement den'est pas des plus simples. Après un abandon puis un retour au développement suivi par une longue période de discrétion, voilà que GSC revient sur le devant de la scèneComme indiqué sur le site de Microsoft , les développeurs souhaitent faire un jeu destiné aux joueurs amoureux de la franchise, mais aussi aux néophytes qui aimeraient tenter l'expérienceLa Zone, créée suite à une nouvelle explosion de Tchernobyl en 2006, est bien évidemment toujours présente et est plus que jamais redoutable, remplie de mutants, de radiations mortelles et d’une énergie anormale étrange. Pour la première fois,Le titre est le plus ambitieux jamais réalisé par le studio, et arrivera en 2021 sur PC, Xbox Series et dans le Xbox Game Pass.