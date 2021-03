S.T.A.L.K.E.R. 2 proposera de nombreuses fins différentes

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



En juillet denier, nous avons appris que. GSC, en charge de son développement, se veut ambitieux et promet une immersion totale, notamment grâce à l'atmosphère particulière mêlant jeu de tir et horreur le tout dans un monde ouvert post-apocalyptique.Si les images partagées à l'époque ont donné envie aux amateurs de la franchise, mais aussi à celles et ceux n'y ayant jamais joué,. Pour ce faire, Zakhar Bocharov, directeur des relations publiques de GSC Game World, s'est exprimé dans le podcast russe Not Brought In (via Gamingsym ) et a expliqué queSelon lui,, avec une histoire non linéaire. De ce fait, le jeu proposera « un nombre énorme de branches et des fins différentes », ce qui plaît en général à la communauté,Aucune date de sortie n'a été partagée pour S.T.A.L.K.E.R. 2 , mais il devrait se rendre disponible en 2021 sur PC et Xbox Series. Les développeurs devraient très vite revenir vers nous en partageant de nouvelles informations.