Cémantix 1724 : Indices et solution, quel est le mot du 20 novembre 2026 ?



le 20 novembre 2026 à 00h28 Publié par Florian Lelong le 20 novembre 2026 à 00h28

Retrouvez la solution Cémantix du 20 novembre 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.

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Solution Cémantix du Mot du Jour du 20 novembre 2026 Tous les jours, à minuit, le site



Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 20 novembre 2026.



Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 20 novembre 2026 Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.



Indice 1 Il bat la mesure de la vie ou porte la voix du pouvoir, sans jamais être seul maître à bord.



Indice 2 Pièce d'un grand puzzle charnel, on le dit parfois de presse lorsqu'il diffuse la nouvelle.



Indice 3 Qu'il soit vital pour le corps ou rouage essentiel d'une vaste machine, son arrêt provoque bien souvent la panne de l'ensemble.



Indice 4 Le cœur, le foie et les poumons sont de célèbres représentants de ma grande confrérie de travailleurs de l'ombre.



Indice 5 On peut parfois en faire don après son trépas pour sauver la vie d'un autre être humain.



Indice 6 Greffé par les chirurgiens avec la plus grande précision, il permet au malade de retrouver une fonction physiologique perdue.



Indice 7 Chacun de nos cinq sens en possède un qui lui est propre, comme l'œil pour la vue ou l'oreille pour l'ouïe.



Indice 8 Je suis une partie d'un être vivant, constituée de différents tissus, qui remplit une ou plusieurs fonctions spécifiques.



Solution du 20 novembre 2026 Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 20 novembre 2026 Organe



Cémantix, qu'est-ce que c'est ? Le jeu Cémantix vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.



Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.



Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun, verbe ou un adjectif, au singulier, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour. Tous les jours, à minuit, le site cemantix vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et laAvant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.Le jeuvous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun, verbe ou un adjectif, au singulier, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.