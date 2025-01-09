Rooted fait une mise à jour concernant sa fenêtre de sortie

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 09 janvier 2025 à 16h55
Annoncé il y a un peu plus de deux ans, le jeu de survie Rooted continue son processus de développement. D'ailleurs, une nouvelle information concernant sa sortie a été communiquée.
Rooted fait une mise à jour concernant sa fenêtre de sortie
Parmi les jeux en développement, certains nous ont particulièrement tapé dans l'œil, dont le prometteur Rooted, lequel est également développé par un français, qui plus est. Pour faire simple, il s'agit d'un jeu de survie en monde ouvert, où le crafting, l'exploration et le building seront des pièces maitresses, tout en tentant de survivre dans un monde post-apocalyptique

S'il a été annoncé en 2022, et que le développeur partage régulièrement des informations, notamment sur l'évolution du jeu ou avec du gameplay, la question de la sortie reste floue. Bonne nouvelle, récemment, une mise à jour a été faite.

N'espérez pas jouer à Rooted avant 2026

Tout s'est déroulé sur Twitter, ou maintenant X comme il faut l'appeler, lorsque le compte du jeu a publié un message concernant l'année 2024 tout en donnant un aperçu de ce qui allait arriver, avec des défis, la fin de l'alpha et quelques autres surprises. Évidemment, certains joueurs se sont questionnés sur la sortie de Rooted, qui figure parmi les jeux les plus attendus sur Steam.

Le développeur a répondu que le titre n'était pas proche d'arriver. Comme attendu, l'alpha qui est en cours depuis un an va se terminer à la fin de l'année 2025, si tout se passe bien. La sortie en accès anticipé n'arriverait que l'année suivante, en 2026, mais Headlight Studio ne souhaite pas s'avancer davantage, étant donné que le développement peut parfois être plus long que prévu.
Dans tous les cas, nous ne pourrons pas jouer à Rooted en accès anticipé avant 2026. Mais nous devrions avoir quelques nouvelles informations ces prochains mois.

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Corentin Rimbert (Corentin)

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