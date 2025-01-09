Rooted fait une mise à jour concernant sa fenêtre de sortie

Le survival post-apocalyptique Rooted dévoile enfin sa fenêtre de sortie

Le jeu de survie post-apocalyptique Rooted franchit une étape cruciale en entrant en production complète. Son développeur annonce une refonte totale de son univers et des mécaniques ultra-réalistes, mais il faudra s'armer de patience puisque l'accès anticipé n'est pas prévu avant la fin de l'année 2027.