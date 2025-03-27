Rooted est « une version probable du futur de notre monde, mais dont on espère qu'elle ne se produira jamais »

Annoncé il y a trois ans, Rooted poursuit son développement en tout tranquillité. Lors d'un entretien exclusif avec les développeurs, nous avons eu l'occasion d'en apprendre plus sur ses inspirations, entre The Last of Us et The Forest.

Entre immersion solo et coopération intense

J'ai toujours adoré les jeux de survie. Ils représentent beaucoup de nuits blanches passées avec certaines personnes de l'équipe de développement de Rooted d'ailleurs ! Ark, The Forest, Rust… et quand on parle de jeux de survie, comment ne pas penser aussi à The Last of Us ?





Un monde post-pandémique sans artifice surnaturel

Pas de zombies, pas d'alien, pas de fantôme. Mais des humains survivants (ne sommes-nous pas les plus dangereux sur cette planète finalement ?!), et les restes de la civilisation passée (la nôtre).

La pandémie comme déclic

Je parlerais plutôt de thérapie après la pandémie et tout ce qu'on a pu voir pendant et après. Un besoin de poser dans un jeu une version probable du futur de notre monde, mais dont on espère qu'elle ne se produira jamais.

Le genre survival fait partie des plus populaires de l'industrie vidéoludique. Qu'ils soient solo, coopératifs ou multijoueur, les jeux sont nombreux et les succès importants. Cela inspire, et le marché n'a jamais été aussi riche, avec de nouvelles annonces ambitieuses qui s'enchaînent.En 2022,, le propulsant parmi les jeux les plus attendus de Steam, signe de son ambition. À l'occasion d'une interview exclusive avec le développeur, nous avons pu échanger sur différents points, notamment sur le choix du genre survie et ce queRooted tente un pari audacieux :. Une fusion intrigante, revendiquée avec humilité par Mathieu, à la tête de Headlight Studio, à l'origine du projet. Interrogé sur ce choix, il explique :C'est cette passion pour les mécaniques coopératives et les récits profonds qui anime aujourd'hui la petite équipe derrière Rooted, déterminée à offriroù le joueur devra autant compter sur son instinct de survie que sur ses alliés.Ici, aucun zombie ou créature surnaturelle ne viendra troubler votre quête de survie. Au contraire, les développeurs souhaitent offrir une vision réaliste et inquiétante d'une société effondrée, qui pourrait très bien être notre monde dans quelques dizaines d'années, « une version probable du futur de notre monde, mais dont on espère qu'elle ne se produira jamais ».Cette orientation claire, affirmée par l'équipe de développement, confère à Rooted une authenticité marquante, plaçant le joueur face à l'ennemi le plus complexe qui soit : l'homme lui-même.L'objectif de Rooted n'est pas de combler un vide sur le marché déjà très chargé des jeux de survie, mais plutôt de transcrire une réflexion profonde sur notre époque récente, qui a connu un tournant majeur en 2020 avec le COVID-19.Cette approche introspective permet aux joueurs de se projeter dans une situation plausible, sans extravagances scénaristiques, mais en restant ancrés dans une dure réalité potentielle. Malgré toute cette ambition, l'équipe derrière Rooted reste humble, et ne se compare pas aux classiques mentionnés, mais tentera de s'en inspirer pour proposer sa vision du jeu de survie.Rendez-vous ces prochains jours pour découvrir, et en apprendre plus sur ce jeu de survie original et indépendant développé par une équipe française.