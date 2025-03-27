Rooted est « une version probable du futur de notre monde, mais dont on espère qu'elle ne se produira jamais »

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 27 mars 2025 à 10h40
Annoncé il y a trois ans, Rooted poursuit son développement en tout tranquillité. Lors d'un entretien exclusif avec les développeurs, nous avons eu l'occasion d'en apprendre plus sur ses inspirations, entre The Last of Us et The Forest.
Rooted est « une version probable du futur de notre monde, mais dont on espère qu'elle ne se produira jamais »
Le genre survival fait partie des plus populaires de l'industrie vidéoludique. Qu'ils soient solo, coopératifs ou multijoueur, les jeux sont nombreux et les succès importants. Cela inspire, et le marché n'a jamais été aussi riche, avec de nouvelles annonces ambitieuses qui s'enchaînent.

En 2022, un certain Rooted, développé par un studio français, a été annoncé et a tout de suite attiré les plus curieux, le propulsant parmi les jeux les plus attendus de Steam, signe de son ambition. À l'occasion d'une interview exclusive avec le développeur, nous avons pu échanger sur différents points, notamment sur le choix du genre survie et ce que Rooted pourrait apporter.

Entre immersion solo et coopération intense

Rooted tente un pari audacieux : réunir l'intensité coopérative des classiques comme The Forest ou Rust, avec l'atmosphère sombre et narrative d'un The Last of Us. Une fusion intrigante, revendiquée avec humilité par Mathieu, à la tête de Headlight Studio, à l'origine du projet. Interrogé sur ce choix, il explique :
J'ai toujours adoré les jeux de survie. Ils représentent beaucoup de nuits blanches passées avec certaines personnes de l'équipe de développement de Rooted d'ailleurs ! Ark, The Forest, Rust… et quand on parle de jeux de survie, comment ne pas penser aussi à The Last of Us ?
C'est cette passion pour les mécaniques coopératives et les récits profonds qui anime aujourd'hui la petite équipe derrière Rooted, déterminée à offrir une expérience hybride où le joueur devra autant compter sur son instinct de survie que sur ses alliés.
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Un monde post-pandémique sans artifice surnaturel

Rooted ne mise pas sur les codes habituels du fantastique ou de l'horreur. Ici, aucun zombie ou créature surnaturelle ne viendra troubler votre quête de survie. Au contraire, les développeurs souhaitent offrir une vision réaliste et inquiétante d'une société effondrée, qui pourrait très bien être notre monde dans quelques dizaines d'années, « une version probable du futur de notre monde, mais dont on espère qu'elle ne se produira jamais ».
Pas de zombies, pas d'alien, pas de fantôme. Mais des humains survivants (ne sommes-nous pas les plus dangereux sur cette planète finalement ?!), et les restes de la civilisation passée (la nôtre).
Cette orientation claire, affirmée par l'équipe de développement, confère à Rooted une authenticité marquante, plaçant le joueur face à l'ennemi le plus complexe qui soit : l'homme lui-même.

rooted-

La pandémie comme déclic

L'objectif de Rooted n'est pas de combler un vide sur le marché déjà très chargé des jeux de survie, mais plutôt de transcrire une réflexion profonde sur notre époque récente, qui a connu un tournant majeur en 2020 avec le COVID-19. 
Je parlerais plutôt de thérapie après la pandémie et tout ce qu'on a pu voir pendant et après. Un besoin de poser dans un jeu une version probable du futur de notre monde, mais dont on espère qu'elle ne se produira jamais.
Cette approche introspective permet aux joueurs de se projeter dans une situation plausible, sans extravagances scénaristiques, mais en restant ancrés dans une dure réalité potentielle. Malgré toute cette ambition, l'équipe derrière Rooted reste humble, et ne se compare pas aux classiques mentionnés, mais tentera de s'en inspirer pour proposer sa vision du jeu de survie. 

Miniature vidéo

Rendez-vous ces prochains jours pour découvrir l'interview entière de Rooted, et en apprendre plus sur ce jeu de survie original et indépendant développé par une équipe française.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Le survival post-apocalyptique Rooted dévoile enfin sa fenêtre de sortie
Rooted 05 juin 2026

Le survival post-apocalyptique Rooted dévoile enfin sa fenêtre de sortie

Le jeu de survie post-apocalyptique Rooted franchit une étape cruciale en entrant en production complète. Son développeur annonce une refonte totale de son univers et des mécaniques ultra-réalistes, mais il faudra s'armer de patience puisque l'accès anticipé n'est pas prévu avant la fin de l'année 2027.
Rooted : Date de sortie, gameplay, plateformes, tout savoir du jeu de survie
Rooted 26 août 2025

Rooted : Date de sortie, gameplay, plateformes, tout savoir du jeu de survie

Date de sortie, bandes-annonces, histoire, plateformes... Retrouvez toutes les informations relatives à Rooted, un jeu de survie post-apocalyptique, librement inspiré de The Last of Us.
Rooted franchit une étape clé avec sa Phase 3, la sortie se rapproche
Rooted 22 mai 2025

Rooted franchit une étape clé avec sa Phase 3, la sortie se rapproche

Après une période discrète, Headlight Studio donne enfin des nouvelles excitantes sur le développement de Rooted, annonçant la Phase 3 de son alpha riche en nouveautés, axée sur l'immersion narrative, un gameplay survie approfondi et les premières interactions avec des armes à feu.

commentaire (0)