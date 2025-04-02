Rooted : Ces jeux, films et séries cultes qui inspirent son ambiance unique pour nous faire frissonner

Le créateur de Rooted nous a confié, lors d'un entretien, qu'il souhaitait que les joueurs frissonnent en y jouant, à la manière d'un The Last of Us ou de ce que peut ressentir le spectateur dans Je suis une légende.

Une mosaïque d'inspirations vidéoludiques

La liste est longue : Dead Island, Dying Light, The Division, Stalker, Grounded… Tous ces jeux ont inspiré, à différents niveaux, le gameplay, l'ambiance et la narration de Rooted.

L'influence marquante du cinéma et des séries

Nous trouvons aussi beaucoup d'inspiration dans des œuvres telles que Je suis une légende, The Walking Dead, I, Robot, 28 jours plus tard, The Rain, et bien d'autres encore.

La référence ultime : la scène culte de Je suis une légende

Nous mettons toute notre énergie à ce que l'expérience finale soit vraiment proche de ce que tu peux ressentir quand Will Smith s'allonge dans la baignoire avec son chien, armé et prêt à combattre. Nous avons tous eu des frissons, et c'est ce qui nous anime pour créer Rooted.

, et se déroulera dans un monde post-apocalyptique, qui pourrait très bien être ce à quoi notre Terre ressemblera dans quelques centaines d'années.En échangeant plus amplement avec Mathieu, à l'origine de Rooted, nous avons notamment pu aborder, qui rendra le tout assez unique. Et l'équipe a puisé tout cela dans, que ce soit au cinéma ou dans les jeux vidéo.Si l'univers du jeu vidéo post-apocalyptique compte déjà plusieurs grands classiques, Rooted affiche clairement ses influences prestigieuses. Interrogée en exclusivité,Les développeurs ne s'en cachent pas : chaque titre a apporté une pièce essentielle à leur vision, en piochant à droite et à gauche des éléments majeurs, pour les rassembler dans un seul et unique jeu. Rooted entend offrir un condensé cohérent de ces influences majeures.Mais les inspirations de Rooted ne s'arrêtent pas au jeu vidéo. L'équipe revendique également de nombreux emprunts à des classiques du cinéma et de la télévision :Ces références cinématographiques et télévisuelles façonnent directement l'atmosphère oppressante et réaliste du jeu. L'objectif affiché par les créateurs est clair :L'équipe de Rooted mentionne une référence précise qui illustre parfaitement leur ambition émotionnelle :Cette scène emblématique d'angoisse et de tension symbolise à elle seule l'intensité dramatique recherchée par les développeurs. Bien que conscients de leurs moyens limités comparés à Hollywood et les productions AAA de gros studios, leur ambition reste intacte :L'accent est mis sur l'authenticité et la crédibilité du scénario et des interactions, loin des stéréotypes habituels. Le jeu entend ainsi proposer une expérience sincère, brute et sans artifices surnaturels ou fantastiques inutiles.Rooted est en développement pour arriver en accès anticipé sur PC. D'autres articles émanant de l'interview seront publiés ces prochains jours, avant de découvrir notre échange complet abordant tous les aspects de Rooted, sa création et les défis qu'un tel projet impose.