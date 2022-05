Rogue Company : Une première vidéo de gameplay pour la version mobile

We are making incredible progress on the mobile version of @RogueCompany. Our movement, gunplay, and new Rogue Abilities are 🔥



Can’t wait for more people to play this! pic.twitter.com/OHeFj1MLGH — Scott Lussier (@ScottGandhi) April 26, 2022

Au mois de mars, les développeurs de Rogue Company ont organisé un test technique afin de juger de la qualité du portage du soft sur les smartphones iOS. Et, malgré de nombreuses restrictions,. Elle a d'ailleurs été partagée par Scott Lussier, Design Director du jeu, sur Twitter.Cette séquence a été prise lors d'une partie de Strikeout en 4 vs 4. Le joueur y incarne Dina, comme semblent l'indiquer les actions effectuées et les armes utilisées. De ce fait, il y a de fortes chances que. Par ailleurs, le rendu visuel semble assez fidèle aux versions déjà disponibles.À l'heure actuelle,pour la version mobile de Rogue Company. Il faut donc attendre une communication officielle de la part du studio de développement, pour en savoir plus. Évidemment, nous vous tiendrons informés dès que de plus amples informations seront disponibles à ce sujet.Pour rappel, Rogue Company est disponible gratuitement sur PS4, Nintendo Switch, Xbox One, PS5, Xbox Series et PC.