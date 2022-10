Rogue Company : Un crossover avec The Walking Dead est prévu en octobre

Skin « Rick » pour Dallas

Skin « Michonne » pour Lancer

Skin « Negan » pour Dima

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Le jeu de tir tactique FPS du studio First Watch Games et d'Hi-Rez Studios,, est à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox, mais aussi sur PC et Nintendo Switch. Depuis son lancement officiel, les développeurs de chez First Watch Games travaillent sur le titre afin d'apporter, régulièrement, de nouveaux contenus. À ce sujet, les joueurs et les joueuses vont bientôt pouvoir découvrir un nouveau crossover.En effet, il y a peu de temps, le studio de développement et l'éditeur en charge du titre ont annoncé qu'est prévu pour ce. Grâce à cette collaboration, les joueurs pourront équiper de nouveaux skins, basés sur les personnages de The Walking Dead (le comics), pour certains Rogues (personnages jouables du jeu) :Pour l'occasion, un court trailer a été partagé et montre quelques séquences de gameplay. À l'heure actuelle, aucune date de sortie n'a été communiquée. Les développeurs ont indiqué, via une publication sur Twitter : « Les personnages les plus iconiques de The Walking Dead rejoignent Rogue Company dans notre prochaine mise à jour », et n'ont pas apporté de plus amples précisions. Nous vous tiendrons, bien évidemment, au courant dès que de nouveaux détails seront révélés.Rappelons que Rogue Company est disponible gratuitement sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch et PC (sur Steam et sur l'Epic Games Store).