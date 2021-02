Rogue Company : Suivre l'état des serveurs & les maintenances

Maintenance Rogue Company et état des serveurs

Redémarrez votre jeu : Si ce n'est pas déjà fait, tentez simplement de relancer Rogue Company.

: Si ce n'est pas déjà fait, tentez simplement de relancer Rogue Company. Vérifiez que le jeu est bien à jour : Dans de très rares cas, il est possible que votre jeu ne soit tout simplement pas à jour.

: Dans de très rares cas, il est possible que votre jeu ne soit tout simplement pas à jour. Redémarrez le PC ou la console : Si, malgré tout, vous ne pouvez toujours pas lancer une partie, n'hésitez pas à redémarrer votre console ou votre ordinateur.

: Si, malgré tout, vous ne pouvez toujours pas lancer une partie, n'hésitez pas à redémarrer votre console ou votre ordinateur. Redémarrez votre routeur : Enfin, la dernière solution est de redémarrer votre box internet. Pour certains cas, le redémarrage du routeur suffit pour rejoindre une partie en ligne.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

Depuis son lancement en juillet 2020, Rogue Company est très populaire et de nombreux joueurs s'affrontent dans les différents modes proposés par Hi-Rez. Le studio, à qui nous devons par exemple Paladins ou Smite, apporte très souvent des nouveautés. Que ce soit des Mercenaires inédits, des nouvelles cartes ou des modes de jeu, le support est très important, ce qui permet de fidéliser la communauté.Malheureusement, comme une multitude de jeux en ligne,. Il existe plusieurs moyens pour savoir si ce sont bien les serveurs et, si tel est le cas, quand ils seront de nouveau opérationnels. Nous vous expliquons tout.La plupart du temps,. Pour que cela n'embête pas trop les joueurs, Hi-Rez essaye de les limiter, mais parfois, cela prend plus de temps que prévu. Si vous avez du mal à vous connecter au jeu, voici quelques conseils pourVous pouvez, dans un premier temps, vous rendre sur le site d'Hi-Rez qui recense l'état des serveurs de tous les jeux du studio, mais aussi selon la plateforme. Qui pus est, ce site permet de voir quand sont programmées les maintenances. Dans un second temps, vous pouvez vous rendre sur le compte Twitter , qui annonce en avance lorsqu'une maintenance aura lieu.Dans la plupart des cas, c'est parce quepour maintenance que vous ne pouvez pas vous connecter à. Il existe toutefois quelques exceptions, et le problème pourrait venir de vous. De ce fait, nous vous conseillons quelques astuces pour tenter d'y remédier. Rogue Company est, pour rappel, disponible sur PC, PlayStation, Xbox et Nintendo Switch.