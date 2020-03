Rogue Company partage son gameplay

Annoncé en septembre 2019, Rogue Company s'est un peu plus dévoilé, en partageant une séquence de gameplay.

est resté assez discret depuis son annonce en septembre 2019, mais a, enfin, partagé du gameplay ce 25 mars 2020. FPS développé par, une branche d'(Paladins, SMITE),proposera aux joueurs de choisir un mercenaire, possédant tous des capacités spéciales, avant de s'élancer sur le champ de bataille où des affrontements en 4v4 et 2v2 auront lieu. Chaque élimination réussie par les joueurs permet à ces derniers de recevoir une somme d'argent, alors que l'objectif, pour l'un des modes, est de capturer un point.Ce nouveau trailer nous permet donc de faire connaissance avec le gameplay, mais aussi de présenter quelques-uns des mercenaires, leurs compétences et les cartes présentes, même si une présentation plus poussée aura prochainement lieu. Les possibilités semblent nombreuses, et les joueurs pourront même utiliser des tyroliennes pour se déplacer., alors que Rogue Company sera soutenu sur le long terme pas les développeurs, à l'instar de Paladins,. Sachez que vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire pour avoir une chance d'accéder à l'alpha du jeu, et ainsi le tester en avant-première, à cette adresse Aucunen'a pour le moment été annoncée, maissera lancé en 2020, et plus précisément durant l'été, sur PC, en exclusivité sur l'Epic Games Store, PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Notez également que le cross-play et la cross-progression seront disponibles.