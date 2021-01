Rogue Company partage ses plans pour 2021

Avant même la création de la Rogue Company, Kestrel, une top model indienne, était respectée dans le monde entier.



Vous aurez l'occasion de la jouer en février dès le lancement de la Saison 1 ! Elle est prête à rejoindre l'élite et passer à l'action. pic.twitter.com/96KWyr5dL0 — RogueCompanyFR (@RogueCompanyFR) January 7, 2021

Disponible en bêta fermée depuis le mois de juillet 2020 et en bêta ouverte depuis la fin du mois de septembre,. Le fait que le TPS soit accessible en free-to-play sur la quasi-totalité des plateformes aide bien évidemment à séduire de nouveaux utilisateurs, mais Hi-Rez, déjà à la tête de Paladins et Smite, sait qu'il faut apporter de nouvelles choses à la communauté pour perdurer.À l'occasion du Hi-Rez Showcase, permettant au studio de dévoiler ses plans pour l'année à venir,, à raison de quatre par an. Chacune d'entre elles permettra d'ajouter du contenu, comme des nouveaux personnages, des cartes, des événements temporaires et « bien d'autres choses ». D'ailleurs,. De plus amples informations seront données dans les jours à venir. La saison 1 est programmée pour débuter en février.Déjà bien implanté dans le genre jeu de tir,. Il est pour rappel disponible sur PC (via l'Epic Games Store), PS4, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch, en free-to-play.