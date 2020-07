Configurations PC Rogue Company

Configuration minimale

Système d'exploitation → Windows 7 64 bits

Processeur → Intel Core i5-2320

Processeur graphique → NVIDIA GeForce GTX 555

Mémoire vive → 4 Go

Stockage → 16 Go

Configuration recommandée

Système d'exploitation → Windows 10

Processeur → Intel Core i7 3,20 GHz 12

Processeur graphique → GTX 960

Mémoire vive → 16 Go

Stockage → 16 Go

Jeu de tir compétitif développé par, a qui nous devons notamment Paladins, Realm Royale ou encore Smite,a connu un début prometteur lors de sa bêta fermée.propose plusieurs mode de jeu, notamment mode Démolition où deux équipes de quatre joueurs s'affrontent à la manière de CSGO ou VALORANT en devant poser une bombe ou défendre deux zones selon le camp dans lequel nous nous trouvons. Plusieurs personnages sont jouables, lesquels disposent d'armes et de compétences propres, le but étant de composer la meilleure alchimie pour prendre le dessus l'adversaire.Cependant, certains joueurs pourraient ne pas oser franchir le pas, de peur que leur ordinateur ne soit pas assez puissant. Fort heureusement, à l'instar de tous les jeux Hi-Rez,, et un processeur Intel Core i5-2320 accompagné d'une NVIDIA GeForce GTX 555 feront l'affaire. Seulement 16 Go d'espace libre vous seront demandés pour l'installer.Pour rappel,sera disponible sur PC, PS4, Xbox One ainsi que sur Nintendo Switch, et devrait évoluer avec le temps.