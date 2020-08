Hotfix 26 août Le champ de tir est maintenant disponible.

Correction d'un problème où les paramètres n'étaient pas sauvegardés d'une partie à l'autre.

La première fois que vous recevrez une invitation d'ami, le nom de celui-ci sera inscrit.

Les amis Epic Games ne devraient plus être affichés hors-ligne même lorsqu'ils sont en ligne.

Les joueurs ne devraient maintenant plus être bloqués dans la Chimère en mode Démolition.

La récompense reçue une fois le tutoriel terminé ne devrait plus être supprimée lorsque le joueur quitte le jeu.

Les améliorations du pistolet ne devraient plus être supprimées au début de chaque manche.

Les grenades ne devraient plus exploser après l'annulation de leur lancer.

La barre du haut ne devrait plus afficher les coéquipiers du côté ennemi et vice-versa.

Entre deux mises à jour majeures de, visant à apporter du contenu ou certains équilibrages,, dans le but de corriger les problèmes les plus importants. C'est le cas de ce hotfix de ce 26 août, qui permet de résoudre quelques problèmes et donc d'améliorer l'expérience de jeu.Les développeurs ont partagé le contenu de ce hotfix sur Reddit , qui ne pèsera pas lourd au téléchargement, et dont la traduction est à retrouver ci-dessous. Hi-Rez prévient, d'autres mises à jour de ce genre sont prévues dans les semaines à venir.est pour rappel disponible sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.