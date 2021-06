Rogue Company dévoile la Mercenaire Switchblade

Depuis son plus jeune âge, Switchblade est en fuite et ne sait pas pourquoi. Tous ceux dont elle se rapproche finissent par mourir. S'engager dans la Rogue Company n'est que temporaire, car le directeur lui a promis que si elle s'engageait, l'équipe découvrirait qui a fait de sa vie un enfer. Switchblade ne croit pas aux promesses, mais c'est agréable de prétendre qu'elle y croit.

Avec son look axé rock,se démarque facilement des autres Mercenaires de Rogue Company. Son côté « dur à cuire » lui vaut de faire partie des personnages qui n'ont pas peur d'aller au contact de ses ennemis, faisant d'elle un personnage considéré comme étant unConcernant son équipement,. Grâce au Spitfire et à sa batte de baseball, elle n'a pas peur de foncer dans le tas s'il le faut. De plus , elle détient une grenade à rebond ainsi que des flashbangs qui permettent d'aveugler ses ennemis se trouvant dans son champ d'action pendant quelques secondes.Pour finir, sa capacité active est le Lanceur de Chaos, permettant une forte explosion qui repend du feu durant quelques secondes dans une zone bien précise.Selon la description avancée sur le site officiel , cette mercenaire est malheureusement maudite puisque toutes les personnes qu'elle aime finissent par mourir. Sa présence ne semble que temporaire.Son personnage fera donc avancer la narration du jeu, donnant alors enfin de l'importance à l'histoire. De plus, selon les dires de, concepteur principal du jeu, des biographies complètes de tous les personnages arriveront petit à petit, afin de compléter les différents trailers déjà disponibles, pour apporter un réel background.. Pour rappel, le titre est disponible sur PC (via l'Epic Games Store), PS4, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch, en free-to-play.