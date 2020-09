Rogue Company désormais accessible gratuitement en bêta

Mercenaires, bonne nouvelle : on a une clé d'accès pour vous, quelle que soit votre plateforme.



Le jeu de tir à la troisième personne était disponible en bêta fermée depuis la fin du mois de juillet, et seuls celles et ceux ayant acheté un pack fondateur, ou ayant eu la chance de récupérer une clé via les drops sur Twitch, avaient pu tenter l'expérience.Après de nombreuses semaines où Hi-Rez, en charge du développement, a pu récolter moult retours afin d'améliorer l'expérience, tout en proposant du nouveau contenu,. L'information a été donnée ce 13 septembre, et a pu passer inaperçue. Ne perdez plus de temps, rendez-vous ici , sélectionnez votre plateforme entre PC (Epic Games Store), PS4, Xbox One et Nintendo Switch, puis liez vos comptes afin qu'un code vous soit communiqué.Lorsque vous l'aurez reçu, vous n'aurez qu'à l'entrer sur la plateforme dédiée puis téléchargeret tenter l'expérience. Notez que la cross-progression est disponible, vous n'avez qu'à lier vos comptes via cette adresse Pour rappel,. Sa sortie en version finale devrait avoir lieu en fin d'année 2020 sur les plateformes citées ci-dessus, ou au début de l'année 2021.