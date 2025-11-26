Tricheurs sur Rocket League : Psyonix frappe fort mais est-ce vraiment suffisant ?

Psyonix vient de frapper un grand coup pour assainir les serveurs de Rocket League. Dans une communication officielle, le studio annonce avoir banni des milliers de comptes utilisant des bots. Une première étape cruciale pour restaurer l'intégrité compétitive du titre face à la grogne grandissante des joueurs.
La patience de la communauté commençait à s'effriter, mais la réponse des développeurs est enfin là. Depuis plusieurs semaines, les terrains virtuels de Rocket League, et plus particulièrement les modes classés, étaient devenus le terrain de jeu d'une nouvelle forme de triche particulièrement agressive. L'utilisation de bots pilotés par une intelligence artificielle
, capables de réaliser des actions mécaniques parfaites, menaçait l'équilibre même du jeu
. Face à cette crise, Psyonix a décidé de sortir l'artillerie lourde.
Une purge nécessaire pour la survie du jeu
L'annonce est tombée
comme un couperet pour les tricheurs. Le studio a confirmé avoir mis à jour ses systèmes de sécurité pour identifier formellement les comportements non humains
. Le résultat est immédiat et chiffré : une vague de sanctions a balayé les serveurs ces derniers jours. Dans son communiqué, l'équipe de développement précise l'ampleur de cette première offensive :
Après avoir amélioré nos méthodes de détection de bots, nous avons terminé une première vague de bannissements sur 5 500 comptes qui utilisaient des bots pour tricher dans les matchs en ligne au cours de la semaine passée.
Ce chiffre de 5 500 comptes peut sembler modeste par rapport au nombre total de joueurs, mais il cible spécifiquement une catégorie de tricheurs qui pourrissait l'expérience des rangs les plus élevés. Contrairement aux logiciels de triche classiques, ces bots prenaient le contrôle total du véhicule, exécutant des dribbles et des tirs avec une précision chirurgicale impossible à reproduire pour un humain lambda
, faussant totalement le matchmaking.
Psyonix ne compte pas s'arrêter là
Si cette action est saluée par la communauté, beaucoup craignent que les créateurs de ces logiciels malveillants ne trouvent rapidement une parade. Conscient de cet enjeu, le studio a tenu à rassurer ses fidèles en précisant qu'il ne s'agissait pas d'une opération ponctuelle, mais bien du début d'une guerre ouverte contre l'automatisation du jeu
. L'objectif étant clair : restaurer la confiance dans l'intégrité compétitive de Rocket League.
Nous continuerons à prendre des mesures contre les joueurs qui perturbent le fair-play alors que nous poursuivons nos démarches pour sécuriser l'intégrité compétitive de Rocket League contre les tricheurs, et d'autres bannissements sont à venir.
Vers un retour à la normale ?
Cette prise de parole était indispensable, puisque le sentiment d'injustice grandissait sur les réseaux sociaux et Reddit, où les clips montrant ces bots en action se multipliaient. En remerciant les joueurs pour leur patience, Psyonix tente de ressouder les liens avec sa base de fans.Reste à voir si ces nouvelles méthodes de détection tiendront sur la durée
, mais le message envoyé est sans équivoque, la tolérance zéro est désormais de mise sur le gazon de Rocket League
.
commentaire (1)
Svp l’accélération citrouille