Rocket League : Trois nouveaux véhicules NASCAR disponibles

NASCAR Ford Mustang Sticker (NASCAR Ford Mustang) et bannière de joueur Roush Fenway Racing #6 Sticker (NASCAR Ford Mustang) et bannière de joueur Stewart-Haas Racing #10 Sticker (NASCAR Ford Mustang) et bannière de joueur Team Penske #22

NASCAR Chevrolet Camaro Sticker (NASCAR Chevrolet Camaro) et bannière de joueur Chip Ganassi Racing #1 Sticker (NASCAR Chevrolet Camaro) et bannière de joueur Richard Childress Racing #3 Sticker (NASCAR Chevrolet Camaro) et bannière de joueur Hendrick Motorsports #9 Sticker (NASCAR Chevrolet Camaro) et bannière de joueur Richard Petty Motorsports #43

NASCAR Toyota Camry Sticker (NASCAR Toyota Camry) et bannière de joueur Joe Gibbs Racing #18 Sticker (NASCAR Toyota Camry) et bannière de joueur 23XI Racing #23

Sticker NASCAR x RL (pour chaque voiture)

Roues Goodyear Racing

En effet, la NASCAR, l'un des sports automobiles les plus populaires du monde, notamment aux États-Unis, pays dans lequel il y prend place, débarque sur Rocket League, et aussi dans la boutique d'objets, grâce à trois véhicules surpuissants. Trouvables dans le NASCAR 2021 Fan Pack,, à l'occasion de la course NASCAR Cup Series qui aura lieu au Darlington Raceway le 9 mai prochain.Bien entendu, lerenfermera de nombreuses autres récompenses, en plus des trois nouveaux véhicules, et. Voici une liste de ce que vous aurez la chance d'y retrouver, en plus d'un petit aperçu en images en bas de cet article :Pour celles et ceux qui n'auraient pas l'envie de débourser leurs crédits, une traînée NASCAR sera également disponible pour l'arrivée de NASCAR dans Rocket League le jour de l'arrivée du pack, à savoir le 6 mai 2021.