Rocket League Sideswipe est disponible sur mobiles

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Après un passage en free-to-play, permettant à une multitude de joueurs de découvrir le titre de Psyonix,. Cette dernière a été exclusivement pensée pour les téléphones et tablettes, afin d'être totalement en adéquation avec cette plateforme.Par exemple, seuls les modes 1v1 et 2v2 sont disponibles, mais aussi le mode basket, alors que la durée d'une partie a été largement réduite, pour passer à deux minutes. Pour que le gameplay soit plus facile à prendre en main sur mobiles, une nouvelle perspective est introduite. De ce fait, avec tous les petits changements de ce genre, cette expérience est aussi bien destinée aux novices, qui n'ont pas ou peu joué à Rocket League, qu'à celles et ceux qui sont bien plus expérimentés, qui devraient également retrouver le plaisir du jeu.Après plusieurs phases de test donc, et un premier lancement dans certaines régions au début du mois,. Vous pouvez y accéder en cliquant directement sur les icônes ci-dessous.Naturellement, un Passe de combat, pour récupérer quelques skins, est introduit dès le lancement. Qui plus est, toute une partie compétitive est également de la partie, pour que les meilleurs joueurs puissent s'affronter. Attendez-vous à recevoir des mises à jour dans le futur, pour ajouter, par exemple, de nouveaux modes.