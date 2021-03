Rocket League : Saison 3, NASCAR et Formule 1 arrivent prochainement

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Mélangeant, avec succès, football et course, Psyonix se devait, par l'intermédiaire de Rocket League,, la, particulièrement populaire aux États-Unis, et la, qu'on ne présente plus aujourd'hui.Cette annonce indique qu'une nouvelle voiture fera rapidement son apparition dans Rocket League. Psyonix le confirme en présentant le véhicule, un engin disponible dans le Rocket Pass de la Saison 3, et étant doté de la. Bien entendu, de nombreux nouveaux ajouts devraient être disponibles dans le Rocket Pass de la troisième Saison mais Psyonix nous donne rendez-vous la semaine prochaine pour en apprendre plus, mais aussi début mai pour la sortie de NASCAR et à la mi-mai pour la partie F1.Comme d'habitude lors de l'intronisation d'une nouvelle thématique, Psyonix nous apprend que le célèbre DFH Stadium sera totalement remanié. L'arène, bien connue de toutes et tous, sera équipée d'un circuit et de toutes les activités qui entourent habituellement les jours de course. Baptisée, l'arène sera ajoutée aux modes « occasionnel » et « compétitif » et sera disponible dès le début de la Saison 3.La Saison 3 débutera le 7 avril, suite à la mise à jour qui commencera à 1 heure du matin, heure locale. Une fois que la Saison aura démarré, de nouvelles récompenses de tournoi compétitif seront introduites, et la nouvelle Saison compétitive débutera. Les récompenses aux compétitions de la Saison 2 seront décernées peu après le lancement de la Saison 3.