Rocket League Saison 21 : Daft Punk, nouvelle arène et mode classé, la France est à l'honneur

Rocket League met le cap sur la France pour sa Saison 21. Intitulée « Pursuit in Paris », elle débarque le 10 décembre avec une nouvelle arène, un Rocket Pass inédit et des hommages à la culture française, de Daft Punk au joueur professionnel Kaydop. Préparez-vous à vrombir dans la capitale.
Après avoir annoncé Lyon-Décines comme ville hôte des championnats du monde 2025, Psyonix continue son tour de France avec la Saison 21 de Rocket League
. Baptisée Pursuit in Paris, cette nouvelle saison qui débute le 10 décembre prochain transformera les terrains virtuels en une célébration de la culture française, avec Paris en toile de fond
. Une nouvelle arène, des collaborations prestigieuses et le retour d'un mode de jeu très apprécié attendent les joueurs.
Paris, capitale du vrombissement
Le cœur de cette saison sera sans conteste la nouvelle arène Parc de Paris. Ce stade inédit promet une ambiance électrique, inspirée par la Ville Lumière. Pour y briller, les joueurs pourront compter sur le nouveau Rocket Pass Premium, qui débloquera instantanément le châssis Corlay. Bonne nouvelle pour les compétiteurs, ce dernier utilisera la hitbox de l'Octane, une référence en matière de maniabilité et de précision.
Deux autres voitures seront également à débloquer en progressant dans les niveaux du passe de combat, offrant ainsi de nouvelles options de personnalisation et de style de jeu.
Un hommage vibrant à la culture française
La Saison 21 ne se contente pas de planter son décor à Paris, elle s'imprègne de son héritage culturel à travers des collaborations uniques
.
Daft Punk s'invite sur le terrain
Les fans du légendaire duo électro français seront ravis. Le Rocket Pass inclura des accessoires exclusifs inspirés des casques emblématiques de Daft Punk
, les Accessoires TB3 et GM08, permettant aux joueurs de les arborer sur leurs bolides. Pour parfaire l'ambiance, l'hymne de joueur Instant Crush, fruit de leur collaboration avec Julian Casablancas, sera également disponible, promettant des buts célébrés avec une touche de French Touch.
Deux artistes de renom ont contribué à l'esthétique de cette saison. L'artiste français Mr Brainwash et l'artiste franco-colombien Chanoir ont imaginé des stickers gratuits
disponibles dans le Rocket Pass. Leurs œuvres colorées et dynamiques viendront également habiller les murs de l'arène Parc de Paris, fusionnant le monde du sport électronique et celui du street art.
Kaydop, la légende, célébrée
Psyonix n'oublie pas ses légendes. Un hommage sera rendu à Alexandre "Kaydop" Courant, triple champion du monde et figure emblématique de la scène française
. Du 10 au 17 décembre, tous les joueurs pourront récupérer gratuitement dans la boutique d'objets le titre de joueur Shot Like The Dop, une référence à ses prouesses en jeu.
Le retour explosif du mode Heatseeker en Classé
Pour pimenter le début de saison, le mode de jeu Heatseeker fait son grand retour
, mais cette fois-ci en version classée. Dans ce mode, le ballon se dirige automatiquement vers les cages adverses dès qu'il est touché, créant des échanges rapides et spectaculaires.
Du 10 au 17 décembre, les joueurs pourront se mesurer les uns aux autres pour grimper dans le classement et accomplir des quêtes spécifiques afin de débloquer des objets, dont le nouvel accessoire Fire Eye Topper.
Tout cela sera disponible dès le 10 décembre 2025, sur toutes les plateformes sur lesquelles est disponible Rocket League.
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