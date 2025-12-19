Rocket League s'offre une collaboration magique avec Harry Potter pour Noël

Préparez vos baguettes et faites chauffer les moteurs. Rocket League accueille l'univers d'Harry Potter pour son événement hivernal Frosty Fest 2025. Entre compétition des maisons et récompenses exclusives, découvrez comment Poudlard s'invite sur le terrain dès le 19 décembre.
L'hiver s'annonce particulièrement magique pour les amateurs de Rocket League
. Psyonix vient de lever le voile sur l'édition 2025 de son traditionnel événement de fin d'année, le Frosty Fest
, et le studio a décidé de frapper fort en s'associant à l'une des franchises les plus populaires de la culture pop : Harry Potter
. Du 19 décembre au 8 janvier, l'arène se transformera en véritable extension du monde des sorciers
, proposant une mécanique de jeu inédite basée sur la rivalité légendaire entre les maisons de Poudlard.
La Coupe des Quatre Maisons version motorisée
Le cœur de cet événement réside dans un système de faction temporaire qui risque d'enflammer la communauté
. Dès leur première connexion, les joueurs seront soumis au jugement du Choixpeau magique et assignés aléatoirement à l'une des quatre maisons emblématiques
: Gryffondor, Serpentard, Serdaigle ou Poufsouffle. Loin d'être purement cosmétique, cette affiliation lance une compétition mondiale où chaque victoire contribue au score global de votre maison
.
Pour ceux qui ne seraient pas satisfaits du verdict initial, les développeurs ont prévu une porte de sortie via la boutique d'objets. Il sera possible de récupérer gratuitement les titres de joueur correspondant aux autres maisons pour changer d'allégeance en cours de route. L'objectif est clair : hisser ses couleurs au sommet du classement visible en temps réel sur le site officiel. Comme l'indique le communiqué : « À la fin du Frosty Fest, tous les joueurs recevront un cinquième titre de joueur en fonction de la maison gagnante.
»
Une avalanche de récompenses gratuites
Au-delà de la compétition, le Frosty Fest
reste fidèle à sa réputation de générosité en termes de contenu à débloquer. Une série de défis spécifiques permettra aux pilotes d'obtenir des objets de personnalisation thématiques. Parmi les pièces maîtresses, on note l'arrivée d'un accessoire « Sorting Hat » (le Choixpeau) et d'une antenne « Hot cocoa » pour rester dans l'ambiance hivernale. Des turbos aux couleurs des différentes maisons seront également de la partie pour afficher son appartenance sur le terrain.
Comme à l'accoutumée, les Cadeaux dorés font leur retour, offrant aux joueurs assidus une chance d'obtenir des objets issus d'anciennes séries de plans, une aubaine pour les collectionneurs.
Une Aston Martin aux couleurs des sorciers
Pour financer cet événement d'envergure, Epic Games propose également un contenu premium qui ne manquera pas de faire réagir. Le pack « Aston Martin Valhalla + Monde des sorciers
» sera disponible dès le lancement des festivités.
Ce mélange des genres assez surprenant associe la célèbre supercar britannique à l'univers de J.K. Rowling. Le véhicule, qui utilise la hitbox Breakout très prisée par certains joueurs techniques
, sera livré avec quatre stickers exclusifs représentant les blasons des maisons. Une association audacieuse qui prouve que Rocket League cherche toujours à repousser les frontières de ses collaborations, quitte à surprendre par des mélanges d'univers inattendus.
commentaire (1)
Le jeux et très bien j'adore perssonelment mais les code ne son pas bon , je suis dessu.