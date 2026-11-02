Rocket League lance à son tour une belle collaboration avec One Piece

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 02 novembre 2026 à 11h32
L'univers de la piraterie s'invite sur les terrains virtuels avec un événement croisé inédit entre Rocket League et le manga culte One Piece. Jusqu'au 23 novembre, les joueurs peuvent hisser les voiles pour accomplir des défis et remporter des objets cosmétiques exclusifs aux couleurs du célèbre équipage.
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Rocket League lance à son tour une belle collaboration avec One Piece

L'univers de la piraterie s'invite avec fracas sur les terrains virtuels de Rocket League, après avoir débarqué dans Fortnite. Epic Games vient d'annoncer un événement croisé totalement inédit entre son célèbre jeu de voitures et le manga culte d'Eiichiro Oda. Dès maintenant et jusqu'au 23 novembre, les joueurs du monde entier peuvent hisser les voiles et tenter de remporter de nombreux objets cosmétiques exclusifs. Cette collaboration de grande envergure marque une nouvelle étape majeure dans la stratégie de partenariats du studio, qui continue d'enrichir son jeu avec des franchises incontournables de la culture populaire.

Des récompenses gratuites pour les pirates en herbe

Les amateurs de défis compétitifs seront ravis d'apprendre que plusieurs éléments cosmétiques peuvent être obtenus sans dépenser le moindre centime. En participant assidûment à des matchs en ligne et en accomplissant des objectifs spécifiques, la communauté peut débloquer des accessoires emblématiques de l'œuvre originale. L'objet le plus convoité de cette sélection est sans aucun doute le célèbre chapeau de paille de Luffy. Pour l'ajouter à son inventaire, il est nécessaire de marquer trois buts lors d'une même rencontre, réalisant ainsi un coup du chapeau. Il s'agit d'une belle manière de récompenser le talent offensif et la précision des joueurs les plus aguerris.

D'autres défis mettent judicieusement en avant le jeu d'équipe et la solidité défensive. Pour faire simple, nous vous les listons ci-dessous : 

  • Accessoire Chapeau de paille de Luffy → adoptez le style de Luffy en réussissant un coup du chapeau dans un match en ligne.
  • Turbo Équipage de Chapeau de paille → maintenez la balle en mouvement avec des mises au centre et des dégagements pour gagner un turbo inspiré des avis de recherche de l'équipage.
  • Traînée maritime du Vogue Merry → accumulez des points dans des matchs en ligne pour emmener le navire de l'équipage avec vous.
  • Vous pouvez aussi gagner une antenne One Piece et deux bannières de joueur en terminant des défis.
  • 5 coffres au trésor en jouant à des matchs en ligne.

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Une boutique bien remplie et l'arrivée de la Mercedes-AMG G 63

Pour celles et ceux qui souhaitent pousser la personnalisation de leur garage encore plus loin, la boutique d'objets du jeu propose une sélection d'articles payants depuis le lancement officiel de l'événement. Les possesseurs des populaires châssis Octane et Fennec peuvent notamment acquérir des stickers spéciaux à l'effigie du capitaine Luffy ou du navire Vogue Merry. Des roues thématiques inédites et une explosion de but spectaculaire, judicieusement baptisée Vagues déchaînées, sont également de la partie pour impressionner ses adversaires lors de chaque but marqué.

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De plus, la Mercedes-AMG G 63 arrive dans la boutique d'objets avec des stickers One Piece le 7 novembre. Cette arrivée légèrement différée du célèbre véhicule tout-terrain ajoute une touche de luxe inattendue à cet événement initialement centré sur la piraterie. Les joueurs auront ainsi l'opportunité unique de combiner l'élégance brute de la marque automobile allemande avec l'univers coloré et excentrique du manga.

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Tout cela sera disponible jusqu'au 23 novembre. Soyez donc régulier pour terminer les défis, et ne pas manquer un élément cosmétique qui vous fait de l'œil. Rocket League est toujours disponible en free-to-play sur PC, PlayStation, Xbox et Nintendo Switch.

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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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