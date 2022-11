Rocket League s'associe à Nike pour la Coupe du monde

Événement Nike FC Cup sur RL

Stickers Nike Phantom GT - Copper, Nike Tiempo - Copper et Nike Air Zoom Mercurial - Copper pour Octane, Fennec et Dominus

Explosion de but Nike FC 2022

Les joueurs desont habitués à voir Psyonix leur proposer des événements spéciaux au fil du temps, parfois en lien avec la réalité. C'est le cas en cette fin d'année, etDès le 17 novembre, les joueurs auront la possibilité de participer à quelques défis, pour déverrouiller des récompenses exclusives. Tout cela se fera en deux étapes.La première, comme expliquée,, en lançant des parties dans les modes Chaos, Dropshot, Jour de neige et Paniers. Un Œuf d'or, donnant la possibilité de déverrouiller des objets des séries Champions 1 à 4 sera également offert. Dans la boutique, de nombreux objets seront disponibles, notammentD'une valeur de 1 100 crédits, voici ce qu'il contient :Pour 300 crédits, un pack mettant en avant Cristiano Ronaldo sera disponible, avec un sticker Nike Air Zoom Mercurial - CR7 et la bannière de joueur Nike Air Zoom Mercurial - CR7. Le tout sera en ligne jusqu'au 6 décembre.La deuxième partie est davantage axée sur le gameplay, avec, notamment,. Inscrivez-vous dès le 17 novembre, choisissez votre équipe et participez à des matchs pour faire gagner des points à votre équipe., le but étant de terminer le plus haut possible.Quelques jours plus tard, le 30 novembre,. Ici, les parties se déroulent en 4v4 et le ballon possède quelques particularités, notamment une vitesse plus importante et des rebonds moins forts. Les balles aériennes seront donc moins nombreuses, et les dribbleurs pourront faire parler leur vivacité. Le mode sera disponible du 30 novembre au 14 décembre.Enfin, pour conclure cet, un dernier pack sera mis en ligne dans la boutique le 30 novembre, pour 300 crédits, célébrant cette fois-ci Ronaldo, avec le sticker Octane Nike Mercurial - R9, aux couleurs de ses chaussures en 1998.