Rocket League reporte la saison 18

Alors que les joueurs devaient initialement découvrir la saison 18 de Rocket dans quelques jours, celle-ci a été reportée.
Les joueurs de Rocket League vont devoir patienter un peu plus longtemps avant de découvrir la saison 18
. Psyonix a annoncé que la saison 17 est prolongée jusqu'au 14 mars, repoussant ainsi l'arrivée de la prochaine mise à jour tant attendue et des nouveautés qui vont avec.
Report de la saison 18
Officiellement, la saison 18 devait arriver le 5 mars dans Rocket League
. Mais celle-ci est reportée d'environ dix jours, pour arriver le 14 mars prochain
. Un jour inhabituel puisque les saisons sont généralement lancées le mardi ou mercredi, alors que le 14 mars tombe un vendredi.
Aucune raison officielle n'a été avancée pour ce report, mais le studio assure que la saison 18 est en bonne voie
et tease son lancement avec une phrase évocatrice : « Elle commence avec un ping sur la barre transversale
».
En attendant plus de détails sur les nouveautés de la prochaine saison, les joueurs disposent désormais de plus de temps pour grimper dans les classements, compléter leur Rocket Pass et terminer leurs défis en cours.Rendez-vous le 14 mars pour le début de cette nouvelle saison pleine de surprises
. Psyonix dévoilera davantage d'informations sur cette saison dans les jours à venir. En attendant, rappelons que des codes sont disponibles
.
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