Rocket League : Psyonix entend la communauté et baisse le prix des cosmétiques

La mise à jour Rocket League, arrivée la semaine passée, a très largement fait réagir la communauté, qui s'était notamment plainte des prix excessifs exercés pour les différents objets présents dans la Boutique, mais aussi ceux issus des Plans.

Rare : 50-100 Crédits

Très rare : 100-200 Crédits

Importée : 300-500 Crédits

Exotique : 700-800 Crédits

La plupart des Peintures : 50-200 Crédits additionnels

Peinture Terre de Sienne : 0 Crédit additionnel

Peinture Blanc titane : 100-500 Crédits additionnels

Éditions spéciales : 200-400 Crédits additionnels

Après avoir patiemment examiné chacun des retours effectués par la communauté sur Reddit, Discord ainsi que les réseaux sociaux, Psyonix, le studio en charge de, a apporté diverses modifications qui devraient ravir les joueurs. En effet, le prix des objets a été réévalué, afin de correspondre un peu mieux aux attentes de la communauté, et sera désormais basé sur les valeurs suivantes :En plus de ça, il faudra penser à rajouter un certain nombre de Crédits en fonction des attributs spéciaux de l'objet en question :Il se peut, qu'à certains moments, les objets spéciaux puissent avoir des prix personnalisés qui diffèrent des directives présentes ci-dessus.. De ce fait, les acheteurs d'une Crimson Fennec recevront 500 Crédits aujourd'hui, car cette dernière n'en vaut plus que 700 au lieu des 1200 Crédits demandés il y a quelques heures. Cet ajustement de prix est un événement unique et ne s'appliquera qu'aux achats effectués entre le 4 et le 11 décembre 2019.