Rocket League propose un bundle Ratchet & Clank gratuit

La décalco Ratchet & Clank pour Octane

Le turbo Collisionneur de Négatrons

Un ballon de toit Clank

Un ballon de toit Ratchet

Qualité

Résolution 4K en 60 FPS et en qualité HDR.

La technologie HDR nécessite un écran compatible HDR10 ainsi qu’un câble HDMI 2.0 ou plus performant.

Un écran compatible avec la 4K est nécessaire pour profiter de cette résolution. Si vous utilisez un écran en 1080p, la résolution du jeu passera de la 4K à 1080p. Performance

La résolution du jeu est de 2688×1512 (à savoir 70 % de la version 4K complète) en 120 FPS et en qualité HDR.

La résolution de l’interface du jeu est en 4K.

Un écran compatible avec la 4K est nécessaire pour profiter de l’UHD 4K. Si vous utilisez un écran 1080p, la résolution du jeu passera de 2688×1512 HDR à 1080p.

La fréquence de 120 FPS nécessite un écran compatible ainsi qu’un câble HDMI 2.1 ultra haut débit.

Après avoir été introduits dans Fall Guys,. Psyonix et Sony ont effectivement annoncé qu'à partir de ce 18 août, un pack d'objets sera à récupérer par tous les joueurs sur PlayStation 4 et 5.Disponible gratuitement, il permettra donc de mettre la main sur les éléments suivants :« Chez Psyonix, nous sommes de grands fans de Ratchet & Clank. Il s’agit d’une des franchises les plus emblématiques de PlayStation. C’est pour cette raison que nous avons souhaité nous associer à Insomniac Games pour créer du contenu génial pour la communauté PlayStation. C’était un véritable privilège et une incroyable expérience pour nous de travailler avec eux » a notamment expliqué Jeremy Dunham, le directeur de stratégie de produit et de contenu chez Psyonix.Le pack sera disponible jusqu'au 3 janvier 2022, mais ne pourra être récupéré que par les joueurs sur PlayStation, comme nous vous le disions plus haut.Psyonix a profité de l'occasion pour nous annonce que. Ces derniers permettront des améliorations, selon ce qui suit :