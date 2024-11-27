Rocket League présente sa saison 17

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 27 novembre 2024 à 11h15
Nouvelle saison pour Rocket League, la dix-septième depuis le passage en free-to-play, et le contenu dévoilé devrait faire plaisir aux joueurs.
Rocket League présente sa saison 17
Depuis plusieurs mois, les joueurs de Rocket League attendent du contenu. Pas des cosmétiques de voitures ou des explosions de but, du vrai contenu, comme des cartes (des vraies) ou de nouveaux modes, afin d'avoir un petit vent de fraîcheur sur le jeu qui a fêté son neuvième anniversaire cette année. Et encore une fois, les ajouts et améliorations proposées, sans être folles, apportent un peu de fraicheur à Rocket League. Découvrez les points forts de la saison 17.  

Les nouveautés de la saison 17 de Rocket League

Une longue publication sur le site officiel permet de dévoiler les nouveautés de la saison 17 de Rocket League, qui prévoit plusieurs choses intéressantes. En termes de contenu notamment, avec l'arrivée du jeu libre en ligne. Les joueurs pourront maintenant se rejoindre dans des parties personnalisées, pour progresser ou simplement s'amuser ensemble, sans devoir le faire chacun de leur côté.

Pour aller plus loin, les sessions de jeu libre en ligne pourront être personnalisées avec les modes suivants : Soccar, Hoops, Snow Day et Dropshot (en plus de toutes les arènes disponibles).

Retour des modes temporaires 

Deux modes sont de retour dans Rocket League avec Split Shot qui revoit la formule du 3v3 en bloquant chaque équipe dans sa moitié de terrain, forçant les joueurs à marquer de loin. Split Shot Heatseeker sera également de la partie.

Étant donné que le thème de la saison est l'Arcade, nous retrouverons la carte Néo Tokyo en version arcade.

arene-tokyo

Les cosmétiques

Côté cosmétiques, nous aurons évidemment le fameux Rocket Pass, qui permettra aux joueurs d'obtenir de nombreux objets, comme le châssis Shokunin et le châssis Shokunin GXT. Les roues Pastèques pixels, le sticker Mécha-mania et la traînée Synthpop viendront aussi compléter les options de personnalisation. 
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Tous les joueurs pourront aussi récupérer la bannière Icebreak s'ils lancent RL au moins une fois entre le 4 décembre et le 5 mars, soit durant la saison 17.

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Rendez-vous dès le 4 décembre, donc, pour découvrir la saison 17 de Rocket League, sur toutes les plateformes.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

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