Rocket League présente les récompenses de la Saison 18

La fin approchant à grands pas, Psyonix a annoncé les récompenses de fin de Saison 18 de Rocket League, pour que les joueurs aient un aperçu de ce qu'ils peuvent récupérer, ou tenter d'atteindre le rang supérieur pour obtenir une meilleure récompense.

Récompenses de la Saison 18 de Rocket League

Rang Bronze I ou supérieur - Saison 18 → roues S18 Bronze

→ roues S18 Bronze Rang Argent I ou supérieur – Saison 18 → roues S18 Argent + récompense précédente

→ roues S18 Argent + récompense précédente Rang Or I ou supérieur – Saison 18 → roues S18 Or + récompenses précédentes

→ roues S18 Or + récompenses précédentes Rang Platine I ou supérieur – Saison 18 → roues S18 Platine + récompenses précédentes

→ roues S18 Platine + récompenses précédentes Rang Diamant I ou supérieur – Saison 18 → roues S18 Diamant + récompenses précédentes

→ roues S18 Diamant + récompenses précédentes Rang Champion I ou supérieur – Saison 18 → roues S18 Champion + récompenses précédentes

→ roues S18 Champion + récompenses précédentes Rang Grand Champion I – Saison 18 → roues S18 Grand Champion + récompenses précédentes

→ roues S18 Grand Champion + récompenses précédentes Rang Légende supersonique – Saison 18 → roues S18 Légende supersonique + récompenses précédentes

Titres de récompense de Grand Champion

Grand Champion en compétitif → « S18 GRAND CHAMPION » écrit en pourpre

→ « S18 GRAND CHAMPION » écrit en pourpre Grand Champion en Rumble → « S18 RNG CHAMP » écrit en pourpre

→ « S18 RNG CHAMP » écrit en pourpre Grand Champion en Paniers → « S18 DUNK MASTER » écrit en pourpre

→ « S18 DUNK MASTER » écrit en pourpre Grand Champion en Jour de neige → « S18 BLIZZARD WIZARD » écrit en pourpre

Titres de récompense de Légende Supersonique

Légende Supersonique en compétitif → « S18 SUPERSONIC LEGEND » écrit en blanc titane

→ « S18 SUPERSONIC LEGEND » écrit en blanc titane Légende Supersonique en Rumble → « S18 RNGENIUS » écrit en blanc titane

→ « S18 RNGENIUS » écrit en blanc titane Légende Supersonique en Paniers → « S18 LEGENDARY BALLER » écrit en blanc titane

→ « S18 LEGENDARY BALLER » écrit en blanc titane Légende Supersonique en Jour de neige → « S18 TILE ANNIHILATOR » écrit en blanc titane

Qu'adviendra-t-il des crédits de tournoi de la Saison 18 ?

Entre 0 et 12 000 crédits → 1 récompense de coupe All-Stars

Entre 12 001 et 24 000 crédits → 2 récompenses de coupe All-Stars

Entre 24 001 et 36 000 crédits → 3 récompenses de coupe All-Stars

Comme toujours lorsqu'une de saison approche, Psyonix détaille les récompenses compétitives. Pour cette, qui tirera sa révérence ce mercredi 18 juin 2025, les récompenses sont déjà connues depuis quelques jours et permettront, pour les meilleurs joueurs de, d'obtenir des objets non négligeables, afin de personnaliser leur profil. Après des stickers, des traînées, des stickers synchronisés ou des bannières les saisons précédentes, ce sont une nouvelle fois des roues qui seront offertes.Pour rappel, pour être éligible à ces récompenses, il faut avoir terminé les matchs de placement. Les récompenses vous seront données en fonction du rang le plus élevé que vous avez atteint durant ces trois derniers mois.À l'instar des saisons précédentes, votre solde de crédits de tournoi sera réinitialisé. Les crédits de tournoi sur votre compte seront convertis en récompenses All-Stars, par tranche de 12 000 crédits. En d'autres termes, une récompense de coupe All-Stars est octroyée tous les 12 000 crédits, selon le modèle suivant :Concernant la Saison 19, les premières informations ne devraient pas tarder à être dévoilées, notamment le thème et le contenu du Rocket Pass. Sa sortie est prévue le mercredi 18 juin 2025, et fêtera les 10 ans de RL.