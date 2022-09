Rocket League présente et date sa Saison 8

La saison 8 de RL se dévoile

Quelle date de sortie pour la Saison 8 ?

Avec la fin de la Saison 7 qui arrive à grands pas, les joueurs attendent impatiemmentd'une part pour découvrir les nouveautés, mais également pour voir ce que vont leur réserver les développeurs en cours de saison.Parmi les choses les plus importantes qui arrivent,. Celle-ci nous place sur un joli gazon et un décor inédit, plutôt coloré. Bien évidemment, un Rocket Pass sera proposé, lequel contient un véhicule réel,. Il s'agit d'une berline haute performance développée par Honda. Sur RL, le véhicule nous proposera une hitbox Octane. Les autres objets majeurs de ce passe de combat sont le turbo Sprattle, l'accessoire Big Cap réactif, et l'explosion de but Savage Spray, pour ne citer qu'eux.Pour le reste, Psyonix a d'ores et déjà annoncé la couleur pour le contenu qui sera déployé en cours de saison, notamment avec le retour de l'événement spécial Halloween., probablement avec quelques ajustements. Nous aurons plus de détails à ce sujet plus tard dans l'année, peu avant son introduction.La bonne nouvelle est qu'il ne faudra pas attendre très longtemps, puisque Psyonix a programmé le. Cela se fera, comme toujours, dans la nuit, mais la mise à jour pourra être téléchargée dès la veille, le 6 septembre dans la soirée.