Rocket League : Patch v2.66 du 11 mars de la saison 22, les détails

Rocket League : Heure de sortie de la saison 24 en France
Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie de la saison 24 de Rocket League, qui arrive d'ici quelques heures sur toutes les plateformes.
Patch notes v2.66 Rocket League
NOUVEAU CONTENU, CHANGEMENTS ET MISES À JOUR
Chiffres sur le peuplement des modes de jeuNous avons de bonnes nouvelles, tout le monde ! Une excellente fonctionnalité fait son retour et c'est une super journée pour consulter les files d'attente.
- Le peuplement des modes de jeu est à nouveau visible dans le menu Jouer.
- Affichez la population totale des joueurs de Rocket League.
- Consultez le peuplement d'un mode de jeu spécifique en survolant un mode.
- Vous saurez à présent si le terrain est bondé avant d'entrer dans la file.
Indicateur de flip resetNous avons introduit un nouvel indicateur audio et visuel pour signaler le moment où un joueur réalise un flip reset, ce qui signifie que le joueur a retrouvé son esquive en touchant le ballon avec trois roues ou plus.
- L'effet visuel est conçu comme une explosion rapide afin de renforcer le moment du reset sans compromettre la clarté du gameplay.
- L'indicateur de flip reset est seulement visible/audible par le joueur effectuant le flip reset ou les spectateurs, mais apparaît pour tous les joueurs durant les replays si l'option est activée.
- Vous pouvez désactiver l'indicateur de flip reset dans les paramètres.
- Désactiver l'indicateur de flip reset désactive également l'effet lorsque vous êtes spectateur.
Classement de recherche de partie (MMR) visibleLes joueurs peuvent désormais afficher leur MMR dans les modes de jeu compétitifs. Celui-ci sera uniquement visible par le joueur. Activez cette option dans les paramètres pour :
Ce paramètre n'affecte pas les modes de jeu occasionnels.
- afficher votre MMR dans les cases de modes de jeu compétitifs.
- afficher le MMR sur le tableau des scores à la fin des matchs classés.
Visualisation de durée de turboLes grandes plaques turbo affichent désormais un indicateur de recharge visuel, vous permettant de jouer de manière plus stratégique.
- Les grandes plaques turbo prennent 10 secondes pour réapparaître, l'indicateur visuel se remplissant progressivement au cours de celles-ci jusqu'à ce que la plaque soit entièrement rechargée.
Option « Remplacer le son du turbo »Les joueurs peuvent désormais définir le son de turbo par défaut/standard pour tout turbo équipé.
- Vous trouverez la case à cocher Remplacer le son du turbo dans l'onglet Audio des paramètres.
- Cela affecte uniquement l'audio dans les parties, non pas celui des replays ou des menus. Les autres joueurs entendront quand même le son associé au turbo équipé.
Mise à jour du DLC Nintendo SwitchSi vous avez acheté un DLC pour Rocket League sur Nintendo Switch ou Nintendo Switch 2, vous en disposerez désormais sur les autres plateformes sur lesquelles le DLC est disponible. Veillez simplement à ce que vos comptes sur ces plateformes soient connectés à votre compte Epic.
Nouveaux chats rapidesNous avons ajouté plusieurs nouveaux chats rapides pour offrir aux joueurs de nouvelles manières de communiquer en jeu.
Plongez-vous dans le chat rapide et faites part de ce que vous pensez exactement à vos coéquipiers (et adversaires).
- Informations
- « Plus qu'un »
- « Poteau arrière »
- « Je pars »
- « Oups, mauvais message ! »
- Réactions
- « Pas de veine »
- « Ce n'est pas Rocket League »
- « Ouch »
- « ... »
- « Attention ! »
- « On se concentre »
- « Brutal ! » a remplacé « Sauvage ! »
- Excuses
- « Tout va bien ! »
Mise à jour des paramètres d'entraînement personnaliséDans l'entraînement personnalisé, de nouvelles options ajustables de randomisation créent des scénarios plus dynamiques, aidant les joueurs à raffiner les mécaniques et gagner en adaptabilité dans les situations imprévisibles.
Vous trouverez ces options en ouvrant Entraînement personnalisé, en jouant à un pack d'entraînement personnalisé puis en ouvrant les paramètres.
Nouveaux paramètres :
- Modificateur de vitesse du ballon (0%–100%, par défaut : 0%)
- Applique une variance aléatoire à la vitesse initiale du ballon.
- Par exemple, à 50%, la vitesse du ballon peut augmenter aléatoirement d'un maximum de 50% ou diminuer d'un maximum de 50%.
- Modificateur d'emplacement du ballon (0–1000, par défaut : 0)
- Génère aléatoirement l'emplacement d'apparition du ballon à une distance radiale de sa position d'origine.
- Modificateur de hauteur du ballon (0–1000, par défaut : 0)
- Applique un décalage vertical aléatoire à la position d'apparition du ballon.
- Le ballon peut apparaître plus haut ou plus bas dans la portée définie.
- Modificateur d'emplacement du véhicule (0–1000, par défaut : 0)
- Génère aléatoirement l'emplacement d'apparition du véhicule à une distance radiale de sa position d'origine.
- Modificateur de rotation du véhicule (0°–100°, par défaut : 0°)
- Applique une variance de rotation aléatoire à l'orientation de départ du véhicule.
- Par exemple, si vous choisissez 30°, la direction frontale du véhicule variera entre -30° et +30° par rapport à la configuration d'origine.
- Autres paramètres d'entraînement :
- Faire apparaître le véhicule au sol (par défaut : Oui)
- Une fois activé, le véhicule apparaît au sol.
- Une fois désactivé, le véhicule apparaît en utilisant le comportement d'entraînement personnalisé classique (un peu au-dessus du sol).
- Passer les replays des buts
- Une fois activé, les replays des buts sont ignorés pendant l'entraînement personnalisé.
- Délai de saisie en début de manche (0–0,1 seconde, par défaut : 0)
- Détermine si une manche commence immédiatement après la détection de la saisie du joueur.
- 0 seconde permet un contrôle plus rapide et immédiat au début de chaque manche.
- 0,1 seconde correspond au comportement d'entraînement personnalisé classique.
Changements apportés au menu de file d'attenteLe menu affiché lors de la recherche de partie a été mis à jour pour mieux assister les joueurs souhaitant rester dans des activités centrées sur le gameplay en file d'attente.
- « Jeu libre » et « Défis » remplacent désormais « Boutique d'objets » et « Garage » dans le menu de file d'attente. « Entraînement » reste inchangé.
- « Jeu libre »
- Charge instantanément le Jeu libre sur votre dernière carte sélectionnée, sans la moindre confirmation.
- « Défis »
- Ouvre directement le premier onglet du menu Défis, faisant office de raccourci d'accès rapide en file d'attente.
- Les notifications « Récupérer » ne sont pas affichées.
CORRECTIONS DE BUGS
Gameplay
- Retrait d'un graffiti mural dans Quartier (Paniers) qui obscurcissait la visibilité du filet.
- Correction d'un problème où la cage dans les variantes de l'arène Parc de Beckwith pouvait obstruer la vue du joueur.
- Correction d'un problème empêchant la création de tournois personnalisés.
- Correction d'un problème où le flux de notifications dans une partie affichait des messages en double durant une démolition.
- Correction d'un problème sur Nintendo Switch où le bouton Rejouer n'apparait occasionnellement pas dans le menu d'après partie après un match compétitif.
- Correction d'un problème où un bonus rumble était accordé trop tôt lors de l'utilisation d'un bonus peu après avoir subi une démolition.
Cosmétique
- Correction d'un problème faisant que la couleur de bordure de châssis de voiture Magnifique remplaçait les couleurs et les peintures sélectionnées.
- Correction d'un problème où l'application de certains stickers rendait blanc le panneau arrière de la McLaren P1.
- Correction d'un problème où la traînée Deep Space ne s'affichait pas de manière cohérente durant les replays des buts.
- Correction d'un problème où l'explosion de but Bombe à gravité démolissait les voitures.
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