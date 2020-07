Rocket League passera free-to-play cet été

Psyonix vient d'annoncer que son succès mondial, Rocket League, sera disponible sur toutes les plateformes en free-to-play durant l'été 2020, à l'occasion de son arrivée sur l'Epic Games Store.

Rocket League passe free-to-play pour sa sortie sur l'Epic Games Store

Tous les DLC de la marque Rocket League sortis avant d'être gratuits

Titre "Est. 20XX" qui affiche l'année à laquelle le joueur a commencé à jouer à Rocket League

Plus de 200 objets communs améliorés en qualité "Legacy"

Boost cosmos doré

Roues Dieci-Oro

Bannière de joueur chasseresse

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Alors qu'Epic Games a acheté Psyonix en mai 2019, voilà que nous apprenons quelors de son arrivée sur la plateforme du studio nord-américain. Une nouvelle qui ne manquera pas de ravir celles et ceux ayant toujours voulu essayé le jeu afin de rejoindre les plus de 75 millions de joueurs qui forment la très belle communauté deSi aucune date de sortie n'a pour le moment été donnée quant à ce passage en, nous savons tout de même qu'il interviendra au cours de l'été, lorsque. Une fois que cette transition aura lieu, il ne sera plus possible d’acquérir le titre sur Steam, même s'il va bien évidemment rester jouable pour ceux qui le possèdent déjà.Ce passage ensera fera naturellement sur toutes les plateformes (PS4, Xbox One et Nintendo Switch en plus du PC), puisque. Les Rocket Pass seront toujours de la partie, tout comme le classement compétitif.Pour remercier les joueurs qui ont acheté Rocket League avant qu'il ne passe, Psyonix offrira les éléments suivant tout en leur octroyant le statut Legacy :Pour celles et ceux qui l'ont acheté avant cette annonce, le Faded Cosmos Boost s'ajoute à cette liste.De plus amples informations seront données dans les semaines qui arrivent, et notamment sur une date de sortie, et les changements qui seront effectués suite à cela. Nous ne manquerons bien évidemment pas de vous avertir.