Rocket League : MàJ v2.46, le patch notes

Rocket League : Codes d'échange (Juillet 2026)
Retrouvez une liste de tous les codes actifs et disponibles sur Rocket League, vous permettant de récupérer des cosmétiques gratuitement !
Patch v2.46
NOUVEAU CONTENU
Jeu libre en ligne
- Le jeu libre en ligne est maintenant disponible ! Commencez une session de jeu libre en ligne directement dans le menu principal, l'écran d'après partie ou lorsque vous cherchez une partie. Les chefs de groupe peuvent créer des sessions et inviter jusqu'à 7 amis, ou bien lancer leur propre entraînement en solo.
- Vous pouvez rejoindre une session de jeu libre en ligne à l'aide de votre nom et d'un mot de passe.
- Les joueurs ne peuvent pas commencer une session de jeu libre en ligne si l'un des membres de leur groupe est actif dans une partie.
- Par défaut, le chef de groupe détient les commandes de manipulation du ballon (Manipulation Controls, BMC), mais il peut les transmettre à n'importe quel autre membre du groupe.
- Seul un membre du groupe à la fois peut détenir les BMC
- Le chat rapide est désactivé dans le jeu libre en ligne pour privilégier les BMC
- Le jeu libre en ligne comprend les options de personnalisation suivantes :
- Mode de jeu (Football, Dropshot, Paniers, Jour de neige)
- Arène
- Options turbo
- Réinitialisation but
- Région
Nouvelle arène
- Nous avons amélioré Néo Tokyo grâce à la variante d'arène Néo Tokyo (Arcade) ! L'arène Néo Tokyo (Arcade) est disponible dans les parties privées, les matchs d'exhibition, le menu principal, les matchs compétitifs, en jeu libre et en jeu libre en ligne.
CHANGEMENTS ET MISES À JOUR
Centre de gravité ajusté pour les hitboxes recalculées des châssis
- Dans les mises à jour précédentes, nous avons ajusté la position des hitboxes sur plusieurs châssis pour obtenir un aspect plus réaliste visuellement. Ce recalcul des hitboxes n'incluait pas de changement à leur centre de gravité, ce que nous corrigeons dans la v2.46.
- Cette correction améliorera la façon dont les châssis mentionnés ci-dessous réagissent.
- Nous avons vérifié que les voitures bénéficiant du recalcul des hitboxes et du centre de gravité ne sont pas avantagées ni désavantagées dans le jeu, y compris durant le coup d'envoi.
- Formula 1 2021 (hitbox Plank)
- Formula 1 2022 (hitbox Plank)
- Lightning McQueen (hitbox Dominus)
- Ace (hitbox Breakout)
- Primo (hitbox Hybrid)
- Fast & Furious Mazda RX-7 (hitbox Breakout)
Drapeaux d'antenne
- Mises à jour sur les modèles de drapeaux d'antenne suivants :
- Caster
- Dirtyphonics
CORRECTIONS DE BUGS
- Correction d'un problème de replays qui se lançaient automatiquement en appuyant sur Entrée lors du renommage
- Correction de l'inventaire qui s'actualisait immédiatement après l'archivage d'un objet dans le menu de gestion de l'inventaire
- Correction du problème qui faisait que les roues rentraient dans les ailes de la 1966 Cadillac Deville
- Correction du problème du sticker Ragtag qui modifiait l'habillage de l'Octane en peinture noire
- Correction du ballon dans Paniers qui ne changeait plus de couleur lorsqu'il passait au-dessus du panier
- Les objets obtenus avec les récompenses du Golden Trophy 2024 s'affichent désormais dans le menu Échanger
- Correction de la sélection de l'arène Rocket Labs Medley qui ne fonctionnait pas correctement en jeu libre
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