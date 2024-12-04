Rocket League : MàJ v2.46, le patch notes

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 04 décembre 2024 à 12h07
Découvrez le patch notes v2.46 de Rocket League, disponible sur toutes les plateformes et lançant la saison 17.
Rocket League : MàJ v2.46, le patch notes
La saison 17 de Rocket League vient d'être lancée, avec la mise à jour v2.46. Quelques nouveautés importantes sont à signaler, comme le jeu libre en ligne, une nouvelle variante pour l'arène Néo Tokyo, tandis que divers équilibrages sont également implantés. 

Retrouvez donc le patch notes de la mise à jour v2.46 de Rocket League ci-dessous, qui est disponible sur toutes les plateformes.

Patch v2.46

NOUVEAU CONTENU

Jeu libre en ligne

  • Le jeu libre en ligne est maintenant disponible ! Commencez une session de jeu libre en ligne directement dans le menu principal, l'écran d'après partie ou lorsque vous cherchez une partie. Les chefs de groupe peuvent créer des sessions et inviter jusqu'à 7 amis, ou bien lancer leur propre entraînement en solo.
  • Vous pouvez rejoindre une session de jeu libre en ligne à l'aide de votre nom et d'un mot de passe.
    • Les joueurs ne peuvent pas commencer une session de jeu libre en ligne si l'un des membres de leur groupe est actif dans une partie.
  • Par défaut, le chef de groupe détient les commandes de manipulation du ballon (Manipulation Controls, BMC), mais il peut les transmettre à n'importe quel autre membre du groupe.
    • Seul un membre du groupe à la fois peut détenir les BMC
    • Le chat rapide est désactivé dans le jeu libre en ligne pour privilégier les BMC
  • Le jeu libre en ligne comprend les options de personnalisation suivantes :
    • Mode de jeu (Football, Dropshot, Paniers, Jour de neige)
    • Arène
    • Options turbo
    • Réinitialisation but
    • Région

Nouvelle arène

  • Nous avons amélioré Néo Tokyo grâce à la variante d'arène Néo Tokyo (Arcade) ! L'arène Néo Tokyo (Arcade) est disponible dans les parties privées, les matchs d'exhibition, le menu principal, les matchs compétitifs, en jeu libre et en jeu libre en ligne.

CHANGEMENTS ET MISES À JOUR

Centre de gravité ajusté pour les hitboxes recalculées des châssis

  • Dans les mises à jour précédentes, nous avons ajusté la position des hitboxes sur plusieurs châssis pour obtenir un aspect plus réaliste visuellement. Ce recalcul des hitboxes n'incluait pas de changement à leur centre de gravité, ce que nous corrigeons dans la v2.46.
    • Cette correction améliorera la façon dont les châssis mentionnés ci-dessous réagissent.
  • Nous avons vérifié que les voitures bénéficiant du recalcul des hitboxes et du centre de gravité ne sont pas avantagées ni désavantagées dans le jeu, y compris durant le coup d'envoi.
    • Formula 1 2021 (hitbox Plank)
    • Formula 1 2022 (hitbox Plank)
    • Lightning McQueen (hitbox Dominus)
    • Ace (hitbox Breakout)
    • Primo (hitbox Hybrid)
    • Fast & Furious Mazda RX-7 (hitbox Breakout)⁠

Drapeaux d'antenne

  • Mises à jour sur les modèles de drapeaux d'antenne suivants :
    • Caster
    • Dirtyphonics

CORRECTIONS DE BUGS 

  • Correction d'un problème de replays qui se lançaient automatiquement en appuyant sur Entrée lors du renommage 
  • Correction de l'inventaire qui s'actualisait immédiatement après l'archivage d'un objet dans le menu de gestion de l'inventaire 
  • Correction du problème qui faisait que les roues rentraient dans les ailes de la 1966 Cadillac Deville 
  • Correction du problème du sticker Ragtag qui modifiait l'habillage de l'Octane en peinture noire 
  • Correction du ballon dans Paniers qui ne changeait plus de couleur lorsqu'il passait au-dessus du panier 
  • Les objets obtenus avec les récompenses du Golden Trophy 2024 s'affichent désormais dans le menu Échanger 
  • Correction de la sélection de l'arène Rocket Labs Medley qui ne fonctionnait pas correctement en jeu libre 
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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