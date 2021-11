Rocket League : MàJ 2.08, tous les détails de la mise à jour

À l'occasion de l'arrivée de la Saison 5 sur Rocket League, Psyonix nous propose une mise à jour 2.08 apportant des modifications au système de signalement de joueurs, en plus de nombreuses corrections. Cette mise à jour, dont vous retrouverez l'entièreté des notes ci-dessous, est d'ores et déjà disponible sur PC, via l'Epic Games Store et Steam, PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One et Xbox Series X|S.