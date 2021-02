Rocket League : Lucky Lanterns célèbre le Nouvel An chinois

Bannière de joueur Mèche courte (d'ores et déjà disponible gratuitement),

Bordure d'avatar Shen (disponible gratuitement la semaine prochaine),

Lever de lanterne (disponible prochainement),

Explosion de but peinte Dragon de papier (disponible prochainement).

Les dates importantes à retenir pour l'évènement Lucky Lanterns

11 février à 18 heures : début de l'évènement Lucky Lanterns

début de l'évènement Lucky Lanterns Du 11 février au 22 février : retour de Heatseaker 2v2

retour de Heatseaker 2v2 Du 22 février au 1er mars : retour de Super Cube

retour de Super Cube 1er mars : fin de Lucky Lanterns

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

Une fois n'est pas coutume, Pysonix célèbrera le Nouvel An chinois, et notamment l'année du Bœuf, sur Rocket League par l'intermédiaire de l'évènement Lucky Lanterns. Si vous faites partie de l'un des nombreux joueurs à être arrivé sur Rocket League suite à sa mise à disposition gratuite sur Epic Games, Lucky Lanterns est l'un des nombreux évènements spéciaux proposés par Psyonix, lequel apportera des modes à durée limitée mais aussi de jolis cosmétiques.Bien évidemment, en participant à l'évènement, vous aurez l'occasion de déverrouiller des cosmétiques et objets saisonniers liés à l'édition 2021 de Lucky Lanterns tels que leset, leset, la, dont vous retrouverez un petit aperçu dans la galerie présente ci-dessous.feront également leur apparition sous forme de récompenses et renfermeront en leur sein des objets provenant des séries Vitesse, Triomphe et Vitesse supérieure.Mais ce n'est pas tout puisque des cosmétiques exclusifs seront disponibles, gratuitement ou non, pour une durée limitée dans la boutique d'objets :À l'instar des évènements précédents, des modes à durée limitée feront leur apparition. Au nombre de deux, vous retrouverezet Super Cube, un mode qui, comme son nom l'indique, donnera à la balle une forme cubique laquelle verra sa vitesse maximale et sa capacité à rebondir fortement augmenter.