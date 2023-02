Rocket League : Le Super Bowl célébré, avec le mode temporaire et des skins

Super Bowl et mode Gridiron de retour dans Rocket League

Deux équipes de 4 joueurs.

Le ballon standard est remplacé par un ballon de football américain.

En le touchant, il s'accroche au toit de votre voiture.

Dès qu'un joueur touche le ballon, il en devient le possesseur. Il peut faire une passe ou se le faire prendre par les adversaires.

Faire un double saut fait perdre le ballon.

Les buts valent 3 ou 7 points 3 points lorsque le ballon franchit seul la ligne. 7 points lorsque le ballon franchit ligne accroché à un joueur.



Sticker NFL Referee

Hymne de joueur NFL Game Theme

Explosion de but Super Bowl LVII Également disponibles en achat individuel



Le Super Bowl, nom donné à la finale de la NFL, est l'un des événements sportifs les plus attendus aux États-Unis, et fait partie des meilleures audiences de l'année. De ce fait, il n'est pas étonnant de voir de nombreux jeux se mettre aux couleurs du Super Bowl,Dès le 8 février et jusqu'au 14 du même mois,, tout spécialement conçu pour l'événement planétaire. Naturellement, les règles varient un peu :. Cependant, la communauté pourra profiter d'une multitude de skins, dont le pack NFL Super Bowl LVII Pack comprenant les éléments suivants :Des stickers sont également présents dans la boutique, pour afficher votre soutien à l'une des équipes. Enfin, le NFL Fan Pack permet de mettre la main sur des stickers, des antennes, des bannières et des accessoires aux couleurs des équipes de la lige.Concernant le, il verra s'affronter les Chiefs de Kansas City et les Eagles de Philadelphie. Rendez-vous dans la nuit du dimanche 12 au lundi 13 février pour suivre en direct l'un des événements sportifs de l'année les plus regardés. Le show de la mi-temps sera assuré par Rihanna.