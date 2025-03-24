Rocket League : Le retrait du skin Cybertruck demandé à cause d'Elon Musk

Les collaborations entre Rocket League et des marques célèbres sont monnaie courante. Pourtant, le partenariat avec Tesla et son célèbre Cybertruck se retrouve aujourd'hui au cœur d'une polémique. En cause : la controverse grandissante autour de son dirigeant, Elon Musk.
Le Cybertruck de Tesla sous le feu des critiques dans Rocket League
En 2024, Rocket League avait intégré le Cybertruck
, célèbre véhicule futuriste de Tesla, sous forme de skin disponible pour tous les joueurs utilisant le type de carrosserie hybride.
Mais récemment, une partie de la communauté réclame son retrait pur et simple en raison des récentes controverses autour du PDG de Tesla, Elon Musk. Sur Reddit, l'utilisateur Legitimate_Mud_5480
a publié un appel clair au retrait du véhicule du jeu
, affirmant :
Le Cybertruck est devenu un symbole du fascisme, et l'entreprise qui fabrique ces véhicules n'a toujours pas révoqué son PDG, qui a publiquement affiché son allégeance à un groupe haineux.
Ce post a rapidement cumulé plus de 10 000 votes positifs
, preuve que le sujet divise fortement les joueurs.
Une controverse alimentée par la réputation d'Elon Musk
La polémique trouve ses racines dans l'actualité politique récente aux États-Unis. Elon Musk, déjà connu pour ses positions politiques controversées
, a récemment été accusé d'avoir réalisé un salut polémique lors d'une cérémonie officielle à Washington, évoquant directement un geste utilisé par les Nazis durant la Seconde Guerre mondiale. Cette association a ravivé les tensions autour de la figure du PDG de Tesla.
Les joueurs divisés sur la question
Malgré l'importante popularité du message original, tous les joueurs ne partagent pas l'opinion de l'auteur. En effet, beaucoup estiment que les raisons du retrait devraient plutôt être pratiques que politiques : « Personnellement, je déteste le Cybertruck parce que je ne parviens pas à voir clairement si mes coéquipiers roulent en avant ou en arrière quand ils l'utilisent
», explique par exemple l'utilisateur anonshade64.
D'autres joueurs pensent qu'un cosmétique dans un jeu vidéo ne devrait pas être l'objet d'une telle polémique politique : « Je n'aime pas Musk non plus, mais honnêtement, qui se soucie vraiment d'un skin dans un jeu vidéo ?
», répond ainsi un autre utilisateur.
La polémique arrive au moment même où Tesla se retrouve confronté à d'importants problèmes avec le Cybertruck dans la vie réelle. Le constructeur automobile a récemment procédé au rappel massif des véhicules après plusieurs incidents où des panneaux latéraux se sont détachés. Ironiquement, conduire un Cybertruck dans Rocket League pourrait donc s'avérer plus sûr que de piloter le véhicule réel
.
Rocket League face à un choix complexe
Pour Psyonix, développeur de Rocket League, le dilemme est réel : maintenir une collaboration populaire avec Tesla malgré la polémique grandissante, ou écouter une partie des joueurs demandant le retrait du véhicule pour des raisons politiques et pratiques. Pour l'instant, le studio n'a fait aucun commentaire officiel sur la situation.
commentaire (1)
merci rocket league d'avoir supprimer ce chassis, on rigole pas avec la politique !!!!!!! en plus qui joue avec cette voiture sérieux !?! Breackout, dominus, fennec et la octane font largement l'affaire.