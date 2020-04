Rocket League : Le mode Heatseeker prochainement disponible

Rocket League continue, année après année, à être l'un de jeux multijoueurs les plus populaires de la plateforme Steam, et c'est sans aucun doute pour cette raison que Psyonix, le studio en charge de son développement, propose continuellement de nouvelles mises à jour, événements et contenu uniques et exclusifs.

Heatseeker, un mode à durée limitée Cette fois-ci, le studio Psyonix proposera, à partir du 16 avril 2020 et pendant une durée limitée, un mode de jeu bien particulier, appelé Heatseeker, lequel devrait offrir aux joueurs des parties endiablées et haletantes.



En effet, avec ce mode, opposant deux équipes composées de trois joueurs, chaque fois qu'un joueur touchera le ballon, ce dernier repartira automatiquement vers le but adverse. Cependant, à chaque fois qu'un joueur touchera ce ballon ou que le ballon touchera les limites du terrain, le ballon gagnera en vitesse. L'objectif pour chacune des deux équipes sera simple, éviter à tout prix de se prendre des buts et espérer marquer à sept reprises avant l'équipe adverse.



DATES AUXQUELLES HEATSEEKER SERA DISPONIBLE Débute le 16 avril 2020 à 18 heures.

Se termine le 20 février 2020 à 18 heures. De plus, si vous vous connectez à Rocket League durant l'événement, aux dates précisées ci-dessus, vous serez récompensé avec une bannière de joueur exclusive, baptisée Hypnoteks. Bien évidemment, la quantité d'XP octroyée pendant les matchs Heatseeker sera la même que pour les matchs Occasionnels, Compétitifs ou dans les Modes Extra, de sorte à pouvoir continuer à alimenter en expérience votre Rocket Pass 6.



