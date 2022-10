Rocket League : Le basket de retour avec l'événement la fête du Quartier

Retour du basket sur Rocket League

Les joueurs depeuvent profiter, de temps à autre, d'événements spéciaux, notamment avec des modes de jeu originaux. En ce 12 octobre, et pour une durée d'une semaine,En plus de pouvoir se plonger dans ce mode de jeu, les joueurs pourront découvrir une nouvelle carte. Habituellement, le basket sur Rocket League se joue sur la carte Dunk House, mais pour cette fois,Bien évidemment, comme souvent lorsqu'un événement temporaire est lancé, plusieurs défis seront disponibles pour que la communauté puisse récupérer gratuitement quelques items. Ici, l'accessoire animé Double dribble et l'hymne de joueur Game Tim seront notamment offerts, en plus d'une boîte à butin et de l'expérience. En outre, l'hymne de joueur Jump, interprété par Van Halen, sera disponible dans la boutique.. Vous pouvez y accéder via la playlist Extra. En parallèle de cet événement, une petite mise à jour a été publiée, corrigeant quelques problèmes, mais aucun contenu majeur, si ce n'est cet événement, n'a été ajouté.