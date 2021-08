Rocket League : La saison 4 se dévoile et partage sa date

Quand débute la saison 4 de Rocket League ?

Nouveau Rocket Pass

Nouvelle arène

Tournois compétitifs et modes à temps limité

Fonctionnalités et changements

Plus que quelques heures avant quene se termine, ce qui signifie que vous n'avez plus beaucoup de temps pour espérer remporter les meilleures récompenses de celle-ci. Néanmoins,S'il ne reste que quelques heures pour profiter de la saison 3 de Rocket League,(heure centrale européenne). De ce fait,(toujours heure centrale européenne), et la saison 3 compétitive prendra fin ce même jour à 16h30.La saison 4 sera l'occasion de voir débarquer. Dans sa version Premium, il mettra à l'honneur, recherchée pour vol de turbos et chasse aux démos.Par ailleurs, il y aura plus de 70 niveaux à débloquer, avec comme récompenses l'accessoire No-Name, les roues Tanker, le sticker Amikoo, ou encore le turbo Lava. Comme toujours, les possesseurs du Rocket Pass Premium bénéficieront d'un boost d'EXP ainsi que des défis hebdomadaires et saisonniers supplémentaires.Pour cette nouvelle saison, Rocket League va accueillir, celle de. Elle offrira aux joueurs un paysage plongé au milieu de plusieurs canyons, avec un terrain de foot planté dans le sable. Selonproposera toutes les listes de lecture standards, et ce, dès sa sortie.Des tournois supplémentaires, ainsi queviendront s'ajouter aux habituels. Le programme sera disponible chaque jour, et les récompenses de tournoi seront renouvelées pour cette nouvelle saison.Par ailleurs, des(modes à temps limitée) feront leur arrivée, avec en premier lieuqui sera mis à l'honneur à partir du 12 août. Par la suite, Rocket League accueillera le modele 19 août, ainsi queun peu plus tard dans le mois.Enfin, la saison 4 sera l'occasion de voir arriver plusieurs nouvelles fonctionnalités et changements qui accompagneront cette mise à jour, avec entre autresqui permettra aux joueurs de désactiver la musique protégée par des droits d'auteur lors de leur stream. Par ailleurs,, avec notamment la possibilité de déclarer forfait, ou encore des interdictions de matchs pour les joueurs ayant pour mauvaise habitude de quitter la partie en cours. Vous retrouverez tous les détails de cette mise à jour sur le site officiel de Rocket League.